Киевское "Динамо" прекратило продажу сувениров со свиньями из-за ассоциаций со "Спартаком"

Киевское "Динамо" изъяло из своего клубного магазина сувенирную продукцию с символикой наступающего года. Клуб решил прекратить продажу календарей и магнитов со свиньями из-за ассоциаций с московским "Спартаком"."К сожалению, часть наших болельщиков восприняла подобные сувениры крайне негативно, увидев какую-то связь сувенира с давним противостоянием киевского "Динамо" и московского "Спартака".Фан-магазин подчеркивает, что ни в коем случае не хотел никого обидеть и не планировал, чтобы сувенир ассоциировался со "Спартаком" или каким-либо другим клубом. Исходя из сложившейся ситуации, было принято решение снять с продажи данную продукцию", — говорится в сообщении.