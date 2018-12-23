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Киевское "Динамо" прекратило продажу сувениров со свиньями из-за ассоциаций со "Спартаком"

Киевское "Динамо" изъяло из своего клубного магазина сувенирную продукцию с символикой наступающего года. Клуб решил прекратить продажу календарей и магнитов со свиньями из-за ассоциаций с московским "Спартаком".

"К сожалению, часть наших болельщиков восприняла подобные сувениры крайне негативно, увидев какую-то связь сувенира с давним противостоянием киевского "Динамо" и московского "Спартака".

Фан-магазин подчеркивает, что ни в коем случае не хотел никого обидеть и не планировал, чтобы сувенир ассоциировался со "Спартаком" или каким-либо другим клубом. Исходя из сложившейся ситуации, было принято решение снять с продажи данную продукцию", — говорится в сообщении.

Киевское "Динамо" прекратило продажу сувениров со свиньями из-за ассоциаций со "Спартаком"

Sport24
Теги: Динамо Киев Спартак
Сегодня, 15:36
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#30  molot327  Москва (Сегодня, 17:35)
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  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Пивовед
потому что ты- лошать.

мясом Спартак стали называть из-за знаменитой полоски на футболке.
но никак не свиньями.

я в классе болел за Спартак- большинство за ДК. один за Жальгирис.
все в 80-х.

драться по клубному признаку, несомненно, приходилось,
но свиньёй меня никто не называл.
и это ДырКи, не упустившие бы такого шикарного шанса ? smile smile

так что засунь себе ССФ- и подожгись нахрен, лошак.

а вот то. что цкг не имеет к настоящей коннице никакого отношения- железобетонный факт.
и назвали вас конями- ложно.
ложные вы кони.
конеложцы, одним словом.

Существуют и такие рассуждения о футболе от настоящей свиньи, которая не хочет чтобы ее называли свиньей... Ей же обидно.


--------------------
Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
#29  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 17:28)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Волжанин
иньями срапатак начали кликать еще в начале 80-х.


Цитата: Волжанин
Цитата: Пивовед
пи3дишь

Гугл тебе в помощь, недоношеный.
А в начале 1980х появилось «свиньи» – от свинины. Конечно, мясо бывает разное – говядина, баранина, но быки, бараны звучит не так обидно, как свиньи. Многие спартаковцы, и я в том числе, до сих пор воспринимают «мясо» как оскорбление. В юности морду бил за это, не стесняюсь признаться. Но теперь «мясо» прижилось. Мне кажется, это неправильно. Уже пишут на майках «Кто мы? Мясо!». Не хватало еще написать «Кто мы? Свиньи!»


Почему «Спартак» называют «мясо». «ССФ» выяснил, откуда у фанатов берутся прозвища 17 января 2012 13:19


потому что ты- лошать.

мясом Спартак стали называть из-за знаменитой полоски на футболке.
но никак не свиньями.

я в классе болел за Спартак- большинство за ДК. один за Жальгирис.
все в 80-х.

драться по клубному признаку, несомненно, приходилось,
но свиньёй меня никто не называл.
и это ДырКи, не упустившие бы такого шикарного шанса ? smile smile

так что засунь себе ССФ- и подожгись нахрен, лошак.

а вот то. что цкг не имеет к настоящей коннице никакого отношения- железобетонный факт.
и назвали вас конями- ложно.
ложные вы кони.
конеложцы, одним словом. smile


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#28  Blessing  Спб (Сегодня, 17:26)
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: лысый
Blessing,

у меня к тебе один вопрос - чем опустившийся до уровня свиньи, питающийся из помойки, грязный, вонючий бомж отличается от той же свиньи?!

Благородством!
Есть выражение благородный бомж, но нет выражения благородная свинья. Бомж, в силу разных обстоятельств попал в такое положение, свинья, исключительно своим поведением в обществе, ибо уже по самой сути, она свинья, ряди хоть в какие одежды.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#27  Borg  Burg (Сегодня, 17:25)
  • -4
  •  (4)
online

Никто не хочет мараться о свинский клубишко.
Регистрация: 9.10.2018 [жалоба]
#26  лысый  Москва (Сегодня, 17:17)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Blessing,

у меня к тебе один вопрос - чем опустившийся до уровня свиньи, питающийся из помойки, грязный, вонючий бомж отличается от той же свиньи?!
Регистрация: 26.05.2007 [жалоба]
#25  Сибирячок   (Сегодня, 17:17)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ctdthysqjktym
Глупые и смешные. Сами себе подложили свинью и попали на деньги. Сала Украине!

Да им впору всех свиней по своей стране 404 забить назло москалям. Да, мясо продавать и есть не надо - нехай сжигают. А сало - это грех по их новым церковным канонам.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#24  ctdthysqjktym  Екатеринбург (Сегодня, 17:12)
  • +1
  •  (3)
online

Глупые и смешные. Сами себе подложили свинью и попали на деньги. Сала Украине!
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
#23  Сибирячок   (Сегодня, 17:09)
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: nogomyach
Цитата: Сибирячок
Эй, Реалиста -Казаков, вылезай и расскажи нам, как ты сначала за Спартак болел.


Мутный глаз?
Глор Барсы? ))

Да этот дурилка переболел всеми видами болезней вплоть до родильной горячки.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#22  Волжанин   (Сегодня, 17:06)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Кир Мяс
этот год будет точно НАШ

Хоть один адекватный нашелся ...признался, что спам это свиньи stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 6.05.2015 [жалоба]
#21  anonymous   (Сегодня, 17:03)
  • +1
  •  (5)
online

Цитата: Сибирячок
давай встретимся, что бы ты вырезано-->вырезаноню больше не нёс в массы. Посмотрим, кто в 2000-м родился, а кто и гораздо раньше.

очередной диванный боец
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#20  Prokurator  Столица империи (Сегодня, 17:03)
  • +2
  •  (6)
online

Пора бы вообще свинину В Украине запретить. Как свидомые недоперли еще? Это ж кацапская пропаганда.
Ну а потом сало. Логично ж.


--------------------
Сталинец надо, Сталинец!! (с)
Регистрация: 3.04.2010 [жалоба]
#19  Кир Мяс   (Сегодня, 17:02)
  • -1
  •  (5)

этот год будет точно НАШ
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
#18  nogomyach  Россия (Сегодня, 16:54)
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Эй, Реалиста -Казаков, вылезай и расскажи нам, как ты сначала за Спартак болел.


Мутный глаз?
Глор Барсы? ))


--------------------
Колесница РФС
Регистрация: 23.02.2018 [жалоба]
#17  Blessing  Спб (Сегодня, 16:52)
  • -5
  •  (13)
online
Болеет за:
«Зенит»
Да, прозвище свинья не подарок, даже поганые хохлы могут пнуть, здесь мясным не позавидуешь. Самое грязное и презренное животное, даже шакал, козёл и баран по сравнению с ней звучит гордо. Что поделаешь, так просто прозвища не дают, свинья, это объединённый образ тупости, нечистоплотности, грязи, существо, бесящееся с жиру.- чем не спартак и его поклонники.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#16  Волжанин   (Сегодня, 16:48)
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Пивовед
пи3дишь

Гугл тебе в помощь, недоношеный.
А в начале 1980х появилось «свиньи» – от свинины. Конечно, мясо бывает разное – говядина, баранина, но быки, бараны звучит не так обидно, как свиньи. Многие спартаковцы, и я в том числе, до сих пор воспринимают «мясо» как оскорбление. В юности морду бил за это, не стесняюсь признаться. Но теперь «мясо» прижилось. Мне кажется, это неправильно. Уже пишут на майках «Кто мы? Мясо!». Не хватало еще написать «Кто мы? Свиньи!»


Почему «Спартак» называют «мясо». «ССФ» выяснил, откуда у фанатов берутся прозвища 17 января 2012 13:19
Регистрация: 6.05.2015 [жалоба]
#15  Урал  Магадан (Сегодня, 16:45)
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
раньше думал,что хохлы просто притворяются дебилами,ан нет, всё так и есть...
Регистрация: 9.01.2015 [жалоба]
#14  Сибирячок   (Сегодня, 16:34)
  • -5
  •  (21)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: anonymous
Цитата: Волжанин
Цитата: Сибирячок
придумали в 90-е годы

Свиньями срапатак начали кликать еще в начале 80-х.

так он родился в 2000ых, откуда ему знать?

Слышь, чучело, давай встретимся, что бы ты вырезано-->вырезаноню больше не нёс в массы. Посмотрим, кто в 2000-м родился, а кто и гораздо раньше.

Самое популярное спартаковское прозвище – «мясо» ведет свое начало из 1920-х годов. В ту пору команда еще не получила имени римского гладиатора, а называлась куда менее гордо – «Пищевик». В эпоху НЭПа клуб поддерживался кооперативами мясников. Во времена хрущевской «оттепели» за обзывание мясным прозвищем от спартаковского болельщика можно было и по лицу получить – спартаковцы не считали это прозвище почетным.

В 1990-е годы упал «железный занавес», и российский футбол стал вбирать от западного собрата все привлекательные и не очень черты. Например, футбольные фанаты стали встречаться в режиме «стенка на стенку». Куда уж тут без прозвищ, без клубной символики. Особенно «Спартаку», который нанизывал чемпионства, как умелый шашлычник мясо на шампур. К тому же красные цвета «Спартака» совпадали с цветом свежего мяса.

В 2002 году настоящую революцию провел юный спартаковец Дмитрий Сычев. После одного из забитых голов он сорвал игровую футболку, и все увидели надпись: «Кто мы? Мясо!», нанесенную на белую майку.

После этого стало очевидно: фанатам других команд придется упирать на другое спартаковское прозвище – «свиньи», чтобы задеть красно-белую гордость. Но и тут спартаковцы пошли по пути самоиронии, и теперь на спартаковских трибунах во время матчей не редкость куклы симпатичных хрюшек.


Даже здесь на сайте ещё в 2006-м году слово "свиньи" было единичным. А вот когда основная масса голубой мрази стала региться на волне Газпромовских государственных ленег, началась вся эта вакханалия. Разный сброд из питерских школ, с несколькими классами образования на волне эйфории стали свои тупые головы поднимать и перебегать из стана красно-белых под голубые знамёна и орать "свиньи".

Эй, Реалиста -Казаков, вылезай и расскажи нам, как ты сначала за Спартак болел.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#13  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 16:17)
  • -9
  •  (15)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: chubook
то типа воинствующая дикая свин


Кабан- геральдический символ - мощь, неустрашимость, стойкость, мужество.

Цитата: Волжанин
виньями срапатак начали кликать еще в начале 80-х.

пи3дишь, ущерб.
не было этого.
а вот цкг *конями* стали кликать сразу после того, как было расформировано ОЛЛС- Общество Любителей Лыжной Смазки.

Но вызывает тревогу психическое здоровье того, кто назвал этих смазанных любителей *конями* только за то, что их футбольное поле находилось где-то-поблизости-рядом-около-в районе бывших конюшен царского ипподрома.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#12  ythe  Ё-бург (Сегодня, 16:14)
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Скакуасы окончательно мозг стрясли прыжками


--------------------
Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
#11  МАРТ  тюмень (Сегодня, 16:07)
  • +1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
темна украинская ночь...но Сало нужно перепрятать?...Голодомор? smirk
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
#10  Gor68  г.Чехов Московской обл. (Сегодня, 16:07)
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Сибирячок
Это всё притянуто за уши. Во время противостояния Спартака с Дыркой не было никаких "свиней" Это чмошники (ослы и прочая мразь)придумали в 90-е годы, что бы хоть как то утешить себя.

"Мясом" вы были всегда. Но "мясо" - символ неопределенный. Свинья, как символ появилась, как мне кажется, не так давно. И кто его придумал - "враги" ваши или вы сами (чтобы был хоть какой-то неформальный символ), вопрос спорный. wink
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
#9  chubook   (Сегодня, 16:06)
  • -3
  •  (11)
online

Сибирячок,
это ты себя сейчас утешаешь, а ваши фаны даже лого делают со свиньей, конечно они ,вроде как, пытаются сделать образ злого кабана, ну это опять же утешить себя ,что типа воинствующая дикая свинья) но факт остается фактом) как ты не рисуй ,а свинья она везде свинья))
Регистрация: 26.07.2007 [жалоба]
#8  ВИКНИКСОР   (Сегодня, 16:01)
  • +5
  •  (7)

А як же сало?
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#7  anonymous   (Сегодня, 15:58)
  • -1
  •  (13)
online

Цитата: Волжанин
Цитата: Сибирячок
придумали в 90-е годы

Свиньями срапатак начали кликать еще в начале 80-х.

так он родился в 2000ых, откуда ему знать?
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#6  Волжанин   (Сегодня, 15:56)
  • -4
  •  (20)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Сибирячок
придумали в 90-е годы

Свиньями срапатак начали кликать еще в начале 80-х.
Регистрация: 6.05.2015 [жалоба]
#5  midlton  Eire (Сегодня, 15:54)
  • +1
  •  (21)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Сибирячок
Это всё притянуто за уши. Во время противостояния Спартака с Дыркой не было никаких "свиней

Были свиньи всегда, есть и будут. Это вы себя придумали мясными и тешились этим, а какое отношение пищевика имело к мясным? Это только к свиньям


--------------------
Есть повод,нет повода-свинья все равно хрюкает...
Было бы корыто, а свиньи найдутся...
Регистрация: 21.11.2009 [жалоба]
#4  Сибирячок   (Сегодня, 15:49)
  • -3
  •  (25)
Болеет за:
«Спартак»
Это всё притянуто за уши. Во время противостояния Спартака с Дыркой не было никаких "свиней" Это чмошники (ослы и прочая мразь)придумали в 90-е годы, что бы хоть как то утешить себя.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#3  chubook   (Сегодня, 15:44)
  • -2
  •  (20)
online

даже хохлы , при всей любви к салу, отказались от ассоциации со Спартаком, уровень однако satisfied
Регистрация: 26.07.2007 [жалоба]
#2  Riders1990  bunker (Сегодня, 15:42)
  • 0
  •  (20)
Болеет за:
«Спартак»
Сказочные идиоты


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
#1  CSKA085  Москва (Сегодня, 15:38)
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
ЦСКА
они пакеты продают,совсем все у хохлов плохо)
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
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