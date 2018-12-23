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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Киевское "Динамо" прекратило продажу сувениров со свиньями из-за ассоциаций со "Спартаком"
Киевское "Динамо" изъяло из своего клубного магазина сувенирную продукцию с символикой наступающего года. Клуб решил прекратить продажу календарей и магнитов со свиньями из-за ассоциаций с московским "Спартаком".
"К сожалению, часть наших болельщиков восприняла подобные сувениры крайне негативно, увидев какую-то связь сувенира с давним противостоянием киевского "Динамо" и московского "Спартака".
Фан-магазин подчеркивает, что ни в коем случае не хотел никого обидеть и не планировал, чтобы сувенир ассоциировался со "Спартаком" или каким-либо другим клубом. Исходя из сложившейся ситуации, было принято решение снять с продажи данную продукцию", — говорится в сообщении.
Sport24
"К сожалению, часть наших болельщиков восприняла подобные сувениры крайне негативно, увидев какую-то связь сувенира с давним противостоянием киевского "Динамо" и московского "Спартака".
Фан-магазин подчеркивает, что ни в коем случае не хотел никого обидеть и не планировал, чтобы сувенир ассоциировался со "Спартаком" или каким-либо другим клубом. Исходя из сложившейся ситуации, было принято решение снять с продажи данную продукцию", — говорится в сообщении.
Sport24
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