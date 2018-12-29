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Софьян Ханни: в 2019 году хочу стать важным игроком для "Спартака"

Полузащитник "Спартака" Софьян Ханни рассказал о своих целях на следующий год.

"Я ожидаю, что в следующем году у меня будет шанс играть чаще. Я хочу стать важным игроком для "Спартака" и для российского чемпионата в целом. Хочу завоевать какие-то трофеи и помочь сборной Алжира на Кубке африканских наций. Хотел бы вернуть "Спартак" на подобающее ему место в чемпионате России. Мы должны бороться за чемпионство каждый сезон, хоть это и непросто. Нам не нужно отчаиваться. Мы прошли через непростой период, но сейчас у нас начинается новый этап с новым тренером", - цитирует футболиста сайт Goal.com на арабском языке.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Ханни Спартак
Сегодня, 17:34
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#1  Spartacus1971   (Сегодня, 18:26)
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Болеет за:
«Спартак»
Надеюсь на тебя,у тебя всё для этого есть.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
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