Стопудовый оптимист. Ожидания от наступившего года из-за праздничного стола

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Боруссия
|6
|2
|0
|0
|4
|0
|+4
|13
|2
|Атлетико
|6
|2
|0
|0
|5
|2
|+3
|13
|3
|Брюгге
|6
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|6
|4
|Монако
|6
|0
|0
|2
|1
|5
|-4
|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Барселона
|6
|2
|0
|0
|8
|2
|+6
|14
|2
|Тоттенхэм
|6
|0
|0
|2
|3
|6
|-3
|8
|3
|Интер
|6
|2
|0
|0
|4
|2
|+2
|8
|4
|ПСВ
|6
|0
|0
|2
|1
|6
|-5
|2
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|ПСЖ
|6
|1
|0
|1
|8
|4
|+4
|11
|2
|Ливерпуль
|6
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|9
|3
|Наполи
|6
|1
|1
|0
|1
|0
|+1
|9
|4
|Црвена Звезда
|6
|0
|1
|1
|1
|6
|-5
|4
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Порту
|6
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|16
|2
|Шальке 04
|6
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|11
|3
|Галатасарай
|6
|1
|0
|1
|3
|1
|+2
|4
|4
|Локомотив
|6
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|3
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бавария
|6
|1
|1
|0
|3
|1
|+2
|14
|2
|Аякс
|6
|1
|1
|0
|4
|1
|+3
|12
|3
|Бенфика
|6
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|7
|4
|АЕК
|6
|0
|0
|2
|2
|6
|-4
|0
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Манчестер Сити
|6
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|13
|2
|Лион
|6
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|8
|3
|Шахтёр
|6
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|6
|4
|Хоффенхайм
|6
|0
|0
|1
|3
|4
|-1
|3
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Реал
|6
|1
|0
|1
|3
|1
|+2
|12
|2
|Рома
|6
|1
|0
|1
|5
|3
|+2
|9
|3
|Виктория
|6
|0
|1
|1
|2
|7
|-5
|7
|4
|ЦСКА
|6
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|7
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Ювентус
|6
|2
|0
|0
|5
|0
|+5
|12
|2
|Манчестер Юнайтед
|6
|1
|1
|0
|3
|0
|+3
|10
|3
|Валенсия
|6
|0
|1
|1
|0
|2
|-2
|8
|4
|Янг Бойз
|6
|0
|0
|2
|0
|6
|-6
|4
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 19:01
Геннадий Орлов: Кокорина и Мамаева скоро не выпустят. Не любят у нас богатых людей (40)
Геннадий Орлов: Кокорина и Мамаева скоро не выпустят. Не любят у нас богатых людей (40)
Вчера, 17:48
ЦСКА поздравил с днем рождения Сейду Думбия (6)
ЦСКА поздравил с днем рождения Сейду Думбия (6)
Вчера, 17:27
Владимир Газзаев возглавит "Тобол" (2)
Владимир Газзаев возглавит "Тобол" (2)
Вчера, 17:07
"Зенит" поздравил болельщиков с Новым годом (1)
"Зенит" поздравил болельщиков с Новым годом (1)
Вчера, 15:45
СМИ: "Зенит" интересуется хавбеком "Лиона" (2)
СМИ: "Зенит" интересуется хавбеком "Лиона" (2)
Вчера, 15:14
Подруга Кокорина: Саша должен восстать как птица Феникс (27)
Подруга Кокорина: Саша должен восстать как птица Феникс (27)
Вчера, 14:18
Адвокат Кокориных пожелала им не терять веру в людей (8)
Адвокат Кокориных пожелала им не терять веру в людей (8)
Вчера, 13:58
"Локомотив" опубликовал поздравление Семина с Новым годом (2)
"Локомотив" опубликовал поздравление Семина с Новым годом (2)
Вчера, 13:30
Виталий Кравцов: да, Дзюба украл у меня жест. Показал ему сегодня, как делать его правильно (12)
Виталий Кравцов: да, Дзюба украл у меня жест. Показал ему сегодня, как делать его правильно (12)
Вчера, 13:09
Хосеп Гвардиола: "Ливерпуль" - лучшая команда в Европе (1)
Хосеп Гвардиола: "Ливерпуль" - лучшая команда в Европе (1)
Вчера, 11:53
Сборная России поздравила болельщиков с Новым годом (видео) (1)
Сборная России поздравила болельщиков с Новым годом (видео) (1)
Вчера, 11:46
Источник: Сослан Джанаев может перейти в "Урал" (3)
Источник: Сослан Джанаев может перейти в "Урал" (3)
Вчера, 11:34
Глава Самарской области: ждем от "Крыльев" только побед! (2)
Глава Самарской области: ждем от "Крыльев" только побед! (2)
Вчера, 11:08
С Новым годом! (34)
С Новым годом! (34)
Вчера, 10:43
Евгений Макеев ушел из "Сочи" (3)
Евгений Макеев ушел из "Сочи" (3)
Вчера, 10:26
Юрий Семин: Миранчуков отличаю только по бутсам
Юрий Семин: Миранчуков отличаю только по бутсам
Вчера, 10:07
Сергей Фурсенко: надеемся, что все таки возьмем золото (5)
Сергей Фурсенко: надеемся, что все таки возьмем золото (5)
Вчера, 09:07
Чичарито может продолжить карьеру в Испании
Чичарито может продолжить карьеру в Испании
Вчера, 00:19
Александр Глеб: заверяю, что продолжу карьеру
Александр Глеб: заверяю, что продолжу карьеру
30 декабря 2018 23:42
Президент Animal Planet отказалась возглавить АПЛ. В ноябре она давала согласие
Президент Animal Planet отказалась возглавить АПЛ. В ноябре она давала согласие
30 декабря 2018 23:23
Поль Погба: теперь "Манчестер Юнайтед" играет в более атакующий футбол, создает больше шансов
Поль Погба: теперь "Манчестер Юнайтед" играет в более атакующий футбол, создает больше шансов
30 декабря 2018 23:16
"Милан" готов взять Фабрегаса только бесплатно
"Милан" готов взять Фабрегаса только бесплатно
Стопудовый оптимист. Ожидания от наступившего года из-за праздничного стола
Из новогодних обращений Президента мы знаем, что каждый год в итоге всё равно становится очень тяжёлым, но при этом стараемся верить, что следующий будет лучше. Rusfootball.info надеется, что хотя бы половина из перечисленного в оптимистичных ожиданиях от 2019-го сбудется.
Россия выйдет на Евро-2020
На постмудиалевской эйфории сборная России продолжила удивлять и даже в дублирующем составе разносила чехов, но концовка года ввиду травм и окончания карьер героев ЧМ получилась сложной и безуспешной. Тем не менее, команде Станислава Черчесова вполне по силам оформить путёвку на следующий крупный турнир без всякой нервотрёпки в 2019 году.
Да, весной 2020-го в случае неудачи у наших будет возможность пробиться на Евро через Лигу наций, но зачем оно нам надо? Уступать прямую путёвку Шотландии, которая не играла на Евро и ЧМ с 1998 года? Нет, спасибо, тем более, главной звезде команды Энди Робертсону придётся столкнуться на фланге с Марио Фернандесом, дай Бог ему здоровья. Ну и надеемся не отхватить по полной от бельгийцев.
Наш клуб пробьётся в плей-офф Лиги чемпионов
В 2018-м оба российских представителя в Лиге чемпионов заняли последние места в группах, третий в группу не пробился. Очевидно, что уровень чемпионата упал, а Лига чемпионов – не наш турнир. Наши клубы третий сезон подряд остались без плей-офф главного турнира, а когда группу ЛЧ преодолевал не «Зенит», вспомнить, особенно 1-го января, совсем тяжело. Оказывается, с сезона 2011/12, когда ЦСКА ещё не умел побеждать «Реал».
Особых предпосылок к каким-то изменениям пока не видно. Совершенно неясно, кто пробьётся в Лигу чемпионов: то ли проблемный «Зенит» Сергея Семака, то ли молодой «Краснодар», то ли пионеротряд Гончаренко, то ли вообще «Спартак» с возродителем традиций Кононовым, то ли «Локомотив» с победившим Геркуса Сёминым. Шансы в любом случае смотрятся невысокими, но что из себя будут представлять команды осенью, мы понятия не имеем. Хотя ЦСКА, по крайней мере, уже не боится и «Реала».
Кокорин и Мамаев снова будут играть в футбол. На свободе
Футбол в «Бутырке» – это здорово, но бедовым игрокам пора возвращаться в условия, более приспособленные для игры, зрителями которой будут не только сотрудники изолятора и заключённые. Пьяную выходку Саши и Паши оценили по заслугам, её не спустили на тормозах, это здорово. Но 4 месяца лишения свободы – вполне достаточно, чтобы всё понять. Показательная порка удалась, спасибо, с этим пора заканчивать. Плохо, когда закон не работает против сильных мира сего, но когда он начинает работать чересчур жёстко только потому, что они знаменитые и богатые, в этом ничего хорошего тоже нет.
Ну и хотелось бы, конечно, перестать узнавать о разводах, изменах, судах за имущество и детей. Глушаков, Кержаков, Аршавин, вы задолбали. Играйте в футбол, тренируйте, анализируйте игру на ТВ, но читать о вашей личной сил уже невозможно.
Чалов начнёт забивать и за сборную
Фёдору наконец удался ровный хороший год с колоссальной красоты мадридской вишенкой, но Станислав Черчесов от лучшего бомбардира чемпионата пока отмахивается. Очевидно, что Ари, Дзюба и даже Заболотный подходят под модель игры сборной лучше. Значит, Чалову нужно стать ещё универсальнее, ещё разносторонние и развить свои сильные качества до такого уровня, чтобы они компенсировали все нестыковки с моделью Черчесова.
При всём уважении к Ари, будущее российского футбола – не он. В 2019-м Чалову нужно стать ещё и его настоящим.
Игнатьев и Сулейманов сделают «золотой гол» «Краснодара»
Болельщики других топ-команд возмутятся такому пожеланию автора, но симпатии нейтральных любителей футбола, наверное, будут на стороне «Краснодара». Если раньше команда лишь временами показывала игру мечты Галицкого, а о великолепии академии доводилось только слышать, то сейчас воспитанники массово внедряются в основу доморощенным тренером и решают.
Шапи демонстрирует невероятную результативность с крохами игрового времени, Игнатьев не просто сидит под Ари, а заставляет тренера придумывать варианты их совмещения. На подходе масса других ребят. За взрослую команду уже дебютировали Голубев, Уткин, вратарь Сафонов. В успехе проекта «Краснодара» заинтересован весь российский футбол, которому очень не хватало такого положительного примера ведения дел. Быть может, он хоть чуть-чуть станет заразительным.
Молодёжь не сбавит и продолжит появляться
Обнищание клубов привело и к положительным последствиям: в лучших клубах страны заиграла молодёжь. Половина основы ЦСКА, уже упомянутые краснодарские ребята, Лысов и Тугарев с Бариновым, Максименко с Рассказовым, Ломовицким и Игнатовым, Гулиев со Скопинцевым и Зуевым, Бакаев... Особняком держится разве что «Зенит», в остальных клубах нашей молодёжи доверяют и делают на неё ставку.
Успешно заявившим о себе парням теперь предстоит преодолеть синдром второго сезона или даже второго полугодия. Надеюсь, подхлёстывать их будут другие молодые и голодные парни, которых мы ещё не знаем, но которых увидим в 2019 году.
Головин воспрянет
Каким образом, спросите вы? Болельщикам ЦСКА хотелось бы возвращения Саши, но такой шаг, боюсь, может закрыть ему дорогу в Европу впредь, да и на шансах Гинера выгодно продать другие ценные активы в будущем отразится. В Европе уже не горят желанием покупать игроков, которых потом всё равно придётся бесплатно возвращать Евгению Ленноровичу: неслучайно на Головина претендовали только клубы российских владельцев.
Значит, надо биться-бороться и не киснуть. Перерыв в чемпионате должен пойти на пользу «Монако», потому что хуже уже быть не может. Головин сильно подвёл команду дисквалификацией, но Тьерри Анри россиянину, очевидно, доверяет, и вряд ли кардинально пересмотрит своё отношение к футболисту. Саше надо спасать «Монако» от вылета, а в следующем сезоне вести в еврокубки.
В «Ростове» продолжат ходить на футбол. И начнут где-нибудь ещё
С использованием наследия чемпионата мира возникают большие проблемы: многие стадионы принимают лишь матчи ФНЛ и уже опустели, в той же Самаре никак не могут разобраться с инфраструктурными вопросами, да и команда больше расстраивает, в Казани «Рубин» вообще нужен немногим, «Урал» вовсе съехал с новой арены, чтобы поберечь её газон к весне.
К счастью, есть и другой пример. «Ростов» перед чемпионатом мира пригласил яркую личность, набравшуюся опыта тренерской работы, качественно усилился, здорово креативил в работе с болельщиками и соцсетями, не заламывал цены на билеты. Сейчас «Ростов» – образец регионального футбольного клуба. Пиарщики отлично его продвигают, футболисты навязывают борьбу за еврокубки, а довольные зрители заполняют стадион в среднем на 30 тысяч – по этому показателю «Ростов» вскоре может и обогнать «Спартак».
РПЛ возглавит Геркус
Раз с новым президентом РФС всё понятно, стоит поговорить о других позициях в руководстве нашего футбола. Не то чтобы Илья Леонидович был безгрешным белым рыцарем по типу Галицкого и действовал без ошибок, но на отставку из «Локомотива» вникуда он вряд ли наработал. Нотки адекватности и желания сделать лучше определённо прослеживались.
Сергей Прядкин работает в РФПЛ со дня основания, с 2007 года является её президентом, но не сказать, что делает главную лигу нашей страны лучше. Она по-прежнему непривлекательна для зрителей и спонсоров, в неё по-прежнему допускают клубы-попрошайки, которые еле наскребают на авиабилеты даже в 1-м туре, инфраструктура печальна, болельщики не являются объектом интереса, а то, что календарь составляется, когда тепло, является основанием не думать о зимних холодах. Геркус не спасёт наш футбол, но хоть где-то хоть что-то станет лучше. От Прядкина ждать прогресса уже не приходится.
Футбол перестанет умирать
Да, ну а главная проблема нашего футбола в прошедшем году, которая вытекает и из предыдущего пункта – повсеместное банкротство клубов. После чемпионата мира государство потихоньку отворачивается от футбола и правильно делает, но поскольку наш футбол никак не приблизился к рыночной модели и самоокупаемости, клубы мрут поголовно. Не спасают и частники: «Тосно» было и сплыло с кубком России и долгами перед сотрудниками.
Но вряд ли что-то сильно изменится в лучшую сторону: эффект чемпионата мира может действовать разве что на клубы, у которых появились новые стадионы, но содержать их клубы, опять же, не в состоянии, так что всё опять замыкается на государстве, конкретных руководителях регионов. Может, хотя бы станут поменьше воровать и жить по средствам?
Клубы продолжат работать с болельщиками, мемами и соцсетями
В 2018-м серьёзные щи русского футбола сменились повсеместной активностью в соцсетях, взаимными подколами, креативными роликами и акциями. Российский футбол перестал отстраняться от того же ВГИКа, сделавшего для продвижения ФНЛ больше, чем всё руководство российского футбола, а наоборот выводит на фасад стадиона мемы оттуда. Большинство клубов идёт в ногу со временем. Да, Гурам Аджоев говорит, что никакой пиар, когда на кону очки, абсолютно не нужен, но такой подход уже не выглядит обыденным на общем фоне. Теперь он не серый, и нам остаётся пожелать самоиронии, чувства юмора и креативных находок людям, раскрашивающим этот фон сейчас и завлекающих людей на стадионы.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: Reuters, ФК «Ростов», РИА Новости / Александр Вильф
Россия выйдет на Евро-2020
На постмудиалевской эйфории сборная России продолжила удивлять и даже в дублирующем составе разносила чехов, но концовка года ввиду травм и окончания карьер героев ЧМ получилась сложной и безуспешной. Тем не менее, команде Станислава Черчесова вполне по силам оформить путёвку на следующий крупный турнир без всякой нервотрёпки в 2019 году.
Да, весной 2020-го в случае неудачи у наших будет возможность пробиться на Евро через Лигу наций, но зачем оно нам надо? Уступать прямую путёвку Шотландии, которая не играла на Евро и ЧМ с 1998 года? Нет, спасибо, тем более, главной звезде команды Энди Робертсону придётся столкнуться на фланге с Марио Фернандесом, дай Бог ему здоровья. Ну и надеемся не отхватить по полной от бельгийцев.
Наш клуб пробьётся в плей-офф Лиги чемпионов
В 2018-м оба российских представителя в Лиге чемпионов заняли последние места в группах, третий в группу не пробился. Очевидно, что уровень чемпионата упал, а Лига чемпионов – не наш турнир. Наши клубы третий сезон подряд остались без плей-офф главного турнира, а когда группу ЛЧ преодолевал не «Зенит», вспомнить, особенно 1-го января, совсем тяжело. Оказывается, с сезона 2011/12, когда ЦСКА ещё не умел побеждать «Реал».
Особых предпосылок к каким-то изменениям пока не видно. Совершенно неясно, кто пробьётся в Лигу чемпионов: то ли проблемный «Зенит» Сергея Семака, то ли молодой «Краснодар», то ли пионеротряд Гончаренко, то ли вообще «Спартак» с возродителем традиций Кононовым, то ли «Локомотив» с победившим Геркуса Сёминым. Шансы в любом случае смотрятся невысокими, но что из себя будут представлять команды осенью, мы понятия не имеем. Хотя ЦСКА, по крайней мере, уже не боится и «Реала».
Кокорин и Мамаев снова будут играть в футбол. На свободе
Футбол в «Бутырке» – это здорово, но бедовым игрокам пора возвращаться в условия, более приспособленные для игры, зрителями которой будут не только сотрудники изолятора и заключённые. Пьяную выходку Саши и Паши оценили по заслугам, её не спустили на тормозах, это здорово. Но 4 месяца лишения свободы – вполне достаточно, чтобы всё понять. Показательная порка удалась, спасибо, с этим пора заканчивать. Плохо, когда закон не работает против сильных мира сего, но когда он начинает работать чересчур жёстко только потому, что они знаменитые и богатые, в этом ничего хорошего тоже нет.
Ну и хотелось бы, конечно, перестать узнавать о разводах, изменах, судах за имущество и детей. Глушаков, Кержаков, Аршавин, вы задолбали. Играйте в футбол, тренируйте, анализируйте игру на ТВ, но читать о вашей личной сил уже невозможно.
Чалов начнёт забивать и за сборную
Фёдору наконец удался ровный хороший год с колоссальной красоты мадридской вишенкой, но Станислав Черчесов от лучшего бомбардира чемпионата пока отмахивается. Очевидно, что Ари, Дзюба и даже Заболотный подходят под модель игры сборной лучше. Значит, Чалову нужно стать ещё универсальнее, ещё разносторонние и развить свои сильные качества до такого уровня, чтобы они компенсировали все нестыковки с моделью Черчесова.
При всём уважении к Ари, будущее российского футбола – не он. В 2019-м Чалову нужно стать ещё и его настоящим.
Игнатьев и Сулейманов сделают «золотой гол» «Краснодара»
Болельщики других топ-команд возмутятся такому пожеланию автора, но симпатии нейтральных любителей футбола, наверное, будут на стороне «Краснодара». Если раньше команда лишь временами показывала игру мечты Галицкого, а о великолепии академии доводилось только слышать, то сейчас воспитанники массово внедряются в основу доморощенным тренером и решают.
Шапи демонстрирует невероятную результативность с крохами игрового времени, Игнатьев не просто сидит под Ари, а заставляет тренера придумывать варианты их совмещения. На подходе масса других ребят. За взрослую команду уже дебютировали Голубев, Уткин, вратарь Сафонов. В успехе проекта «Краснодара» заинтересован весь российский футбол, которому очень не хватало такого положительного примера ведения дел. Быть может, он хоть чуть-чуть станет заразительным.
Молодёжь не сбавит и продолжит появляться
Обнищание клубов привело и к положительным последствиям: в лучших клубах страны заиграла молодёжь. Половина основы ЦСКА, уже упомянутые краснодарские ребята, Лысов и Тугарев с Бариновым, Максименко с Рассказовым, Ломовицким и Игнатовым, Гулиев со Скопинцевым и Зуевым, Бакаев... Особняком держится разве что «Зенит», в остальных клубах нашей молодёжи доверяют и делают на неё ставку.
Успешно заявившим о себе парням теперь предстоит преодолеть синдром второго сезона или даже второго полугодия. Надеюсь, подхлёстывать их будут другие молодые и голодные парни, которых мы ещё не знаем, но которых увидим в 2019 году.
Головин воспрянет
Каким образом, спросите вы? Болельщикам ЦСКА хотелось бы возвращения Саши, но такой шаг, боюсь, может закрыть ему дорогу в Европу впредь, да и на шансах Гинера выгодно продать другие ценные активы в будущем отразится. В Европе уже не горят желанием покупать игроков, которых потом всё равно придётся бесплатно возвращать Евгению Ленноровичу: неслучайно на Головина претендовали только клубы российских владельцев.
Значит, надо биться-бороться и не киснуть. Перерыв в чемпионате должен пойти на пользу «Монако», потому что хуже уже быть не может. Головин сильно подвёл команду дисквалификацией, но Тьерри Анри россиянину, очевидно, доверяет, и вряд ли кардинально пересмотрит своё отношение к футболисту. Саше надо спасать «Монако» от вылета, а в следующем сезоне вести в еврокубки.
В «Ростове» продолжат ходить на футбол. И начнут где-нибудь ещё
С использованием наследия чемпионата мира возникают большие проблемы: многие стадионы принимают лишь матчи ФНЛ и уже опустели, в той же Самаре никак не могут разобраться с инфраструктурными вопросами, да и команда больше расстраивает, в Казани «Рубин» вообще нужен немногим, «Урал» вовсе съехал с новой арены, чтобы поберечь её газон к весне.
К счастью, есть и другой пример. «Ростов» перед чемпионатом мира пригласил яркую личность, набравшуюся опыта тренерской работы, качественно усилился, здорово креативил в работе с болельщиками и соцсетями, не заламывал цены на билеты. Сейчас «Ростов» – образец регионального футбольного клуба. Пиарщики отлично его продвигают, футболисты навязывают борьбу за еврокубки, а довольные зрители заполняют стадион в среднем на 30 тысяч – по этому показателю «Ростов» вскоре может и обогнать «Спартак».
РПЛ возглавит Геркус
Раз с новым президентом РФС всё понятно, стоит поговорить о других позициях в руководстве нашего футбола. Не то чтобы Илья Леонидович был безгрешным белым рыцарем по типу Галицкого и действовал без ошибок, но на отставку из «Локомотива» вникуда он вряд ли наработал. Нотки адекватности и желания сделать лучше определённо прослеживались.
Сергей Прядкин работает в РФПЛ со дня основания, с 2007 года является её президентом, но не сказать, что делает главную лигу нашей страны лучше. Она по-прежнему непривлекательна для зрителей и спонсоров, в неё по-прежнему допускают клубы-попрошайки, которые еле наскребают на авиабилеты даже в 1-м туре, инфраструктура печальна, болельщики не являются объектом интереса, а то, что календарь составляется, когда тепло, является основанием не думать о зимних холодах. Геркус не спасёт наш футбол, но хоть где-то хоть что-то станет лучше. От Прядкина ждать прогресса уже не приходится.
Футбол перестанет умирать
Да, ну а главная проблема нашего футбола в прошедшем году, которая вытекает и из предыдущего пункта – повсеместное банкротство клубов. После чемпионата мира государство потихоньку отворачивается от футбола и правильно делает, но поскольку наш футбол никак не приблизился к рыночной модели и самоокупаемости, клубы мрут поголовно. Не спасают и частники: «Тосно» было и сплыло с кубком России и долгами перед сотрудниками.
Но вряд ли что-то сильно изменится в лучшую сторону: эффект чемпионата мира может действовать разве что на клубы, у которых появились новые стадионы, но содержать их клубы, опять же, не в состоянии, так что всё опять замыкается на государстве, конкретных руководителях регионов. Может, хотя бы станут поменьше воровать и жить по средствам?
Клубы продолжат работать с болельщиками, мемами и соцсетями
В 2018-м серьёзные щи русского футбола сменились повсеместной активностью в соцсетях, взаимными подколами, креативными роликами и акциями. Российский футбол перестал отстраняться от того же ВГИКа, сделавшего для продвижения ФНЛ больше, чем всё руководство российского футбола, а наоборот выводит на фасад стадиона мемы оттуда. Большинство клубов идёт в ногу со временем. Да, Гурам Аджоев говорит, что никакой пиар, когда на кону очки, абсолютно не нужен, но такой подход уже не выглядит обыденным на общем фоне. Теперь он не серый, и нам остаётся пожелать самоиронии, чувства юмора и креативных находок людям, раскрашивающим этот фон сейчас и завлекающих людей на стадионы.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: Reuters, ФК «Ростов», РИА Новости / Александр Вильф
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.