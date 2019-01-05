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"Спартак" объявил об уходе Самедова

"Спартак" на своем официальном сайте объявил об уходе из команды полузащитника Александра Самедова.

Московский клуб расторг контракт с 34-летним хавбеком по соглашению сторон.
Теги: Спартак Самедов
Сегодня, 16:40
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(4)
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#31  iDEAD  Череповец (Сегодня, 18:11)
  • -1
  •  (5)

Саше успехов на новом месте и большое спасибо за игру !
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
#30  sheluch  Кёниград (Сегодня, 18:08)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Lols, Ниндзя
Дрочеры малолетние, дружненько сосите и валите нахрен отсюда.
Храбрецы интернетные, биомусор...
Регистрация: 17.11.2017 [жалоба]
#29  кацо  sirop4ik (Сегодня, 17:58)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
пришло время расставаться..удачи!!!
Регистрация: 22.02.2017 [жалоба]
#28  Spartak СССР   (Сегодня, 17:50)
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Спасибо за помощь в золотом сезоне, Саша!
Регистрация: 6.04.2016 [жалоба]
#27  QoshaK  Екатеринбург (Сегодня, 17:48)
  • -5
  •  (9)
online

Отработанный материал
Регистрация: 27.09.2015 [жалоба]
#26  Брюзга  Рязань (Сегодня, 17:48)
  • +5
  •  (9)

Спасибо, Саша! Удачи тебе в жизни. )
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
#25  utekay  Россия (Сегодня, 17:38)
  • -10
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Lols
Убогий, жалкий, говно клуб

точно


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#24  Борис Гречмак  Новокуренск (Сегодня, 17:23)
  • -7
  •  (9)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Spartacus1971
Самедов ты был одним их лучших в чемпионский сезон,спасибо тебе за чемпионство и удачи спартач.

Так Самедова и приглашали по сути на полсезона. чтобы он помог стать чемпионами , и она помог...
Регистрация: 10.05.2015 [жалоба]
#23  Critique   (Сегодня, 17:15)
  • -6
  •  (6)

Называется «резать по живому». Но зачем же своих?
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#22  Egorysche   (Сегодня, 17:14)
  • -7
  •  (7)
online

ждум фото стадиона
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
#21  Spartacus1971   (Сегодня, 17:11)
  • +8
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
Самедов ты был одним их лучших в чемпионский сезон,спасибо тебе за чемпионство и удачи спартач.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#20  Кот КБ Матроскин  Простоквашино Италия (Сегодня, 17:11)
  • +3
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
прет ослиную защеку, прет кто не попадя smile


--------------------
Пид@р номер 1 - графин ачконафт
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
#19  Ниндзя   (Сегодня, 17:09)
  • -8
  •  (18)
Болеет за:
ЦСКА
Кот КБ Матроскин,
свои прыщавые гомофантазии оставь при себе, а то по тебе можно Фрейда изучать smile ты классический случай гомофила wink
Регистрация: 27.12.2018 [жалоба]
#18  stepanmlc   (Сегодня, 17:09)
  • +4
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Спасибо за все !


--------------------
A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
#17  Кот КБ Матроскин  Простоквашино Италия (Сегодня, 17:06)
  • -1
  •  (17)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Ниндзя
спартак был тридварасом и болелы такие же laughing

задр@та ты конченная,
тебя свои же в очко дерут,
видимо тебе ку@сос это доставляет наслаждение,
чпокайся рандон smile


--------------------
Пид@р номер 1 - графин ачконафт
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
#16  nedva  Russia (Сегодня, 17:06)
  • +4
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lols
Убогий, жалкий, говно клуб

..., твой Ньюкасл. Это точно!
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
#15  Leon1960   (Сегодня, 17:06)
  • +1
  •  (9)

Цитата: Хитрый Лис
Освободилось место для какого-нибудь двухмиллионного бразильца, купленного за 12.




под вашего заболотного освободили,говорят за пятнашку берут, а то с новоселцевым то опоздали
Регистрация: 24.03.2016 [жалоба]
#14  Lols  Лондон (Сегодня, 17:04)
  • -9
  •  (21)
Болеет за:
«Ньюкасл»
Убогий, жалкий, говно клуб
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
#13  pasha  Ленинград (Сегодня, 17:04)
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Ну вот и начинаются новости из РПЛ..Сейчас и трансферные утки начнут подтягиваться...Все веселее будет..А то скукота...затишье...


--------------------
Я вернулся в город, где с тобой мы жили, до того как пошла эта делюга(с)
Регистрация: 22.11.2008 [жалоба]
#12  Ниндзя   (Сегодня, 17:01)
  • -5
  •  (17)
Болеет за:
ЦСКА
Кот КБ Матроскин,
вафлежуй свиной, отсоси каррере ёптыть. спартак был тридварасом и болелы такие же laughing
Регистрация: 27.12.2018 [жалоба]
#11  Кот КБ Матроскин  Простоквашино Италия (Сегодня, 16:58)
  • -1
  •  (19)
Болеет за:
«Спартак»
Ниндзя,
Графин пухломет пшел нах@й отсюда,
иди у Гинера палец поцелуй )))))


--------------------
Пид@р номер 1 - графин ачконафт
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
#10  nedva  Russia (Сегодня, 16:57)
  • +6
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Спасибо, Саша и удачи!
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
#9  Городовой  Россия (Сегодня, 16:56)
  • -5
  •  (15)
Болеет за:
«Зенит»
Жаль.Такой балерун и актер пропал,кто же еще пендали будет липовые зарабатывать?Теперь наверное в цирк пойдет работать ,там клоуны всегда нужны.


--------------------
Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
#8  Riders1990  bunker (Сегодня, 16:54)
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Прощай воспитанник,здравствуй бразилец непонятный и роша(


--------------------
Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
#7  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 16:51)
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Освободилось место для какого-нибудь двухмиллионного бразильца, купленного за 12.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#6  Ниндзя   (Сегодня, 16:48)
  • -4
  •  (18)
Болеет за:
ЦСКА
spartak-higway,
бла-бла-бла smile

«Во время матча „Спартак“ —»Москва" полузащитник Александр Самедов не раз показывал оскорбительные жесты в адрес спартаковских болельщиков. Это происходило на глазах у десятков тысяч зрителей стадиона «Лужники», а также многочисленной телевизионной аудитории.

Подобные провокации не только не красят наш футбол, но и могут привести к печальным последствиям. Не случайно даже за выражение радости от забитого мяча перед трибуной, на которой располагаются болельщики команды-соперницы, судьям рекомендовано предъявлять жёлтую карточку. Своими действиями во время и после игры Самедов мог спровоцировать беспорядки на трибуне, и лишь по счастливой случайности этого не произошло.

На основании статьи 56 (пункт 2 и пункт 3.2) дисциплинарного регламента РФС фан-клуб ФК «Спартак» просит считать данное заявление официальным обращением в КДК РФС с просьбой дать оценку поведению Самедова. Со своей стороны мы готовы предоставить необходимые фото- и видеоматериалы", — говорится в заявлении фан-клуба «Спартака».
Регистрация: 27.12.2018 [жалоба]
#5  TheOx129   (Сегодня, 16:46)
  • +3
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
спасибо за всё!


--------------------
Не каждому дано болеть за лучшую команду страны..
Регистрация: 22.11.2017 [жалоба]
#4  spartak-higway  Москва (Сегодня, 16:46)
  • +6
  •  (18)
Болеет за:
«Спартак»
— «Спартаку» желаю больших побед. Это мой родной дом, и я всегда буду об этом помнить. Благодарен руководству клуба. А болельщикам хочу сказать огромное спасибо за то, как они встретили меня после возвращения, как поддерживали команду. Спасибо всем!


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Grazie!!! Forza, Massimo!!! Forza, Spartak!
Регистрация: 25.03.2010 [жалоба]
#3  Ниндзя   (Сегодня, 16:45)
  • -3
  •  (21)
Болеет за:
ЦСКА
воспитанника слили, зато Глушак и хохлофинский наркоман похоже, что остаются...
Регистрация: 27.12.2018 [жалоба]
#2  Visio  Санкт-Петербург (Сегодня, 16:45)
  • -3
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Следующий Ананидзе
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
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