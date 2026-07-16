"Редкие балбесы". Губерниев эмоционально высказался после матча Англия - Аргентина

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев эмоционально отреагировал на победу сборной Аргентины над Англией (2:1) в полуфинале чемпионата мира - 2026.

Фото: ФИФА

- Англичане - редкие балбесы! Зачем гол забили? Чтобы потом так обделаться и прижаться к своим воротам? Такой футбол никому не нужен, а Аргентина показала мастерство и волевые качества! И какой распасовщик Месси! Но Лео и аргентинцы против испанцев - слабаки! Проиграют уверенно! - написал Губерниев в своём телеграм-канале.

При этом журналист выразил уверенность, что в решающем матче аргентинцы не смогут навязать борьбу Испании.Финал чемпионата мира - 2026 между сборными Испании и Аргентины состоится 19 июля. Днём ранее, 18 июля, Англия и Франция разыграют бронзовые медали турнира.