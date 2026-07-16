Салах может продолжить карьеру в топ-клубе АПЛ - источник

Лондонский "Челси" может вновь подписать Мохамеда Салаха.



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Как пишет The Sun, именно "синие" будут иметь преимущество в борьбе за египетского форварда, если тот решит продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. Источник утверждает, что 34-летний нападающий также получил предложения от турецких "Бешикташа", "Фенербахче" и "Галатасарая".



Салах уже выступал за "Челси" в начале своей карьеры в Англии, после чего долгие годы защищал цвета "Ливерпуля".