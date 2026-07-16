Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо Мх
15:00
Динамо СПБНе начат
Ахмат
19:00
АнжманНе начат

Салах может продолжить карьеру в топ-клубе АПЛ - источник

Лондонский "Челси" может вновь подписать Мохамеда Салаха.
Фото: Getty Images
Как пишет The Sun, именно "синие" будут иметь преимущество в борьбе за египетского форварда, если тот решит продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. Источник утверждает, что 34-летний нападающий также получил предложения от турецких "Бешикташа", "Фенербахче" и "Галатасарая".

Салах уже выступал за "Челси" в начале своей карьеры в Англии, после чего долгие годы защищал цвета "Ливерпуля".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится