Сердар Таски стал игроком "Истанбул Башакшехир"

Бывший защитник "Спартака" Сердар Таски перешел в "Истанбул Башакшехир", сообщает официальный сайт турецкого клуба.Соглашение рассчитано до лета 2020 года. Таски являлся свободным агентом, поэтому достался "Истанбулу" бесплатно.Напомним, 31-летний Таски выступал за "Спартак" с 2013 по 2018 год, выиграв в составе московского клуба чемпионат России.