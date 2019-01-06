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Сердар Таски стал игроком "Истанбул Башакшехир"

Бывший защитник "Спартака" Сердар Таски перешел в "Истанбул Башакшехир", сообщает официальный сайт турецкого клуба.

Соглашение рассчитано до лета 2020 года. Таски являлся свободным агентом, поэтому достался "Истанбулу" бесплатно.

Напомним, 31-летний Таски выступал за "Спартак" с 2013 по 2018 год, выиграв в составе московского клуба чемпионат России.
Теги: Таски Истанбул Башакшехир
Сегодня, 10:27
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