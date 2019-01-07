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Александр Самедов подпишет контракт с "Крыльями Советов" до конца сезона

Экс-футболист московского "Спартака" Александр Самедов подпишет контракт с самарскими "Крыльями Советов" до конца сезона, к новой команде он присоединится 11 января, сообщил директор клуба Самары Александр Шикунов "РИА Новости".

"Спартак" официально объявил об уходе Самедова в субботу, клуб и 34-летний полузащитник расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. В составе "красно-белых" футболист стал чемпионом России и завоевал Суперкубок страны.
Теги: Самедов Крылья Советов
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#1  RJM555   (Сегодня, 19:16)
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удачи Саше
Регистрация: 28.02.2010 [жалоба]
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