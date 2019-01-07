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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Александр Самедов подпишет контракт с "Крыльями Советов" до конца сезона
Экс-футболист московского "Спартака" Александр Самедов подпишет контракт с самарскими "Крыльями Советов" до конца сезона, к новой команде он присоединится 11 января, сообщил директор клуба Самары Александр Шикунов "РИА Новости".
"Спартак" официально объявил об уходе Самедова в субботу, клуб и 34-летний полузащитник расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. В составе "красно-белых" футболист стал чемпионом России и завоевал Суперкубок страны.
"Спартак" официально объявил об уходе Самедова в субботу, клуб и 34-летний полузащитник расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. В составе "красно-белых" футболист стал чемпионом России и завоевал Суперкубок страны.
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