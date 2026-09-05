Экс-игрок "Краснодара": Кордоба – тащер по своей природе, скоро его прорвет

- Кордоба – тащер по своей природе, скоро его прорвет. "Краснодар" побеждает за счет класса, а не за счет везения.
Класс команды как раз заключается в том, что она может брать очки после травм лидеров. Игроки терпят и зубами вырывают свои шансы. Это внушает веру в свои силы, - приводит слова Шишкина Metaratings.
Форвард "Краснодара" Джон Кордоба пропустил начало сезона из-за повреждения, полученного на чемпионате мира-2026. Нападающий вышел на поле в 2 матчах Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями.
После шести сыгранных туров команда Мурада Мусаева лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 18 набранными очками в своем активе. По итогам прошлого сезона южане стали серебряными призерами РПЛ.