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Экс-игрок "Краснодара": Кордоба – тащер по своей природе, скоро его прорвет

Экс-футболист "Краснодара" Роман Шишкин высказался об игре "быков" в текущем сезоне.
Фото: ФК "Краснодар"
По словам Шишкина, скоро Кордоба вновь начнет забивать, а "Краснодар" побеждает за счет класса.

- Кордоба – тащер по своей природе, скоро его прорвет. "Краснодар" побеждает за счет класса, а не за счет везения.

Класс команды как раз заключается в том, что она может брать очки после травм лидеров. Игроки терпят и зубами вырывают свои шансы. Это внушает веру в свои силы, - приводит слова Шишкина Metaratings.

Форвард "Краснодара" Джон Кордоба пропустил начало сезона из-за повреждения, полученного на чемпионате мира-2026. Нападающий вышел на поле в 2 матчах Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями.

После шести сыгранных туров команда Мурада Мусаева лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 18 набранными очками в своем активе. По итогам прошлого сезона южане стали серебряными призерами РПЛ.

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