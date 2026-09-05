Экс-игрок "Краснодара": Кордоба – тащер по своей природе, скоро его прорвет

Экс-футболист "Краснодара" Роман Шишкин высказался об игре "быков" в текущем сезоне.

Фото: ФК "Краснодар"

- Кордоба – тащер по своей природе, скоро его прорвет. "Краснодар" побеждает за счет класса, а не за счет везения.