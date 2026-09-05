Защитник "Динамо" Рубенс: мы уверены, что можем победить "Спартак"

- Конечно, мы уверены, что можем победить "Спартак". Мы знаем, на что способна наша команда.
Хотя также есть понимание, что матч будет сложным. "Спартак" — качественная команда. Но мы уже играли против них, выигрывали у них, - приводит слова Рубенса "Матч ТВ".
Завтра, 6 сентября, московское "Динамо" примет на домашнем стадионе столичный "Спартак" в матче 7 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.
По итогам шести сыгранных туров команда Сандро Шварца располагается на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с десятью набранными очками, красно-белые занимают второе место с 13 баллами в своем активе.