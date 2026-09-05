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"Зенит" официально объявил об уходе защитника

Петербургский "Зенит" объявил об уходе защитника в аренду.
Фото: ФК "Зенит"
- Страхиня Эракович продолжит сезон в Турции.

Футбольные клубы "Зенит" и "Самсунспор" достигли договоренности о переходе защитника на правах аренды, - сообщает пресс-служба петербуржцев.

Страхиня Эракович выступает за петербургский "Зенит" с 2023 года, всего он провел за клуб во всех турнирах 85 матчей и записал на свой счет шесть результативных передач. Вторую часть сезона-2025/26 он провел на правах аренды в сербской "Црвене Звезде" - вышел на поле в 25 встречах и отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей.

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