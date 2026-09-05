"Ростов" - "Факел": где и когда смотреть прямую трансляцию матча 7 тура РПЛ

Сегодня, 5 сентября, "Ростов" примет на домашнем стадионе воронежский "Факел" в 7-ом туре Российской Премьер-Лиги, старт встречи запланирован на 19:00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет телеканал "Матч Премьер", редакция Rusfootball.info проведет текстовую трансляцию матча.
По итогам шести сыгранных туров команда Джонатана Альбы располагается на 12 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 5 набранными очками, воронежцы занимают последнее место с 2 баллами в своем активе.