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"Ростов" - "Факел": где и когда смотреть прямую трансляцию матча 7 тура РПЛ

"Ростов" - "Факел" Воронеж: во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию матча 7 тура чемпионата России.
Фото: ФК "Факел"
Сегодня, 5 сентября, "Ростов" примет на домашнем стадионе воронежский "Факел" в 7-ом туре Российской Премьер-Лиги, старт встречи запланирован на 19:00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет телеканал "Матч Премьер", редакция Rusfootball.info проведет текстовую трансляцию матча.

По итогам шести сыгранных туров команда Джонатана Альбы располагается на 12 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 5 набранными очками, воронежцы занимают последнее место с 2 баллами в своем активе.

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