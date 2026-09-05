Защитник "Ахмата" Богосавац: уверены, что попадем в топ-8 РПЛ

- Уверены, что попадем в топ-8, потому что знаем, какая у нас команда, и как нужно играть, чтобы быть наверху.
Понимаем, что качеств футболистов для этого много. Нужно просто следовать тому, что мы наигрываем на тренировках, - приводит слова Богосаваца "Советский спорт".
По итогам шести сыгранных туров грозненский "Ахмат" располагается на десятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с шестью набранными очками в своем активе. В седьмом туре Российской Премьер-Лиги команда Станислава Черчесова сыграет на выезде с казанским "Рубином" - встреча состоится в понедельник, 7 сентября. Казанцы на данный момент занимают седьмое место в таблице.