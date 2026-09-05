Футболист "Спартака" Дмитриев - об отставании от "Краснодара": конечно, кажется многовато

- Конечно, кажется многовато. Но впереди ещё много туров. Мы же не можем сейчас расстраиваться, что у "Краснодара" пять очков преимущества.
В прошлом сезоне тоже был отрыв. Всё меняется, - приводит слова Дмитриева "Чемпионат".
После шести сыгранных туров московский "Спартак" располагается на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 13 набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на пять баллов.
В седьмом туре Российской Премьер-Лиги красно-белые сыграют на выезде с московским "Динамо", а команда Мурада Мусаева проведет гостевую встречу с самарскими "Крыльями Советов".