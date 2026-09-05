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Футболист "Спартака" Дмитриев - об отставании от "Краснодара": конечно, кажется многовато

Вингер "Спартака" Игорь Дмитриев высказался об отставании красно-белых от "Краснодара" в таблице.
Фото: ФК "Спартак"
По словам Дмитриева, отставание кажется большим, но впереди много туров.

- Конечно, кажется многовато. Но впереди ещё много туров. Мы же не можем сейчас расстраиваться, что у "Краснодара" пять очков преимущества.
В прошлом сезоне тоже был отрыв. Всё меняется, - приводит слова Дмитриева "Чемпионат".

После шести сыгранных туров московский "Спартак" располагается на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 13 набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на пять баллов.

В седьмом туре Российской Премьер-Лиги красно-белые сыграют на выезде с московским "Динамо", а команда Мурада Мусаева проведет гостевую встречу с самарскими "Крыльями Советов".

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