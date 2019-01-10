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"Крылья Советов" и "Чертаново" согласовали трансфер Зиньковского

Нападающий "Чертаново" Антон Зиньковский близок к переходу в "Крылья Советов".

Директор "Чертаново" Николай Ларин сообщил, клубы достигли принципиальной договорённости о трансфере одного из лучших бомбардиров ФНЛ в этом сезоне. Ожидается, что переход будет оформлен после прохождения игроком медосмотра.

"Приходится продавать игроков, чтобы были деньги на выступление в ФНЛ. Удачи Антону в новом клубе", - цитирует Ларина "Чемпионат.сом"

22-летний Зиньковский выступает за "Чертаново" с 2014 года. Он забил 11 голов (5 - с пенальти) в 22 матчах (все - в основном составе) за клуб в этом сезоне Футбольной национальной лиги. По числу забитых мячей Антон делит второе место с бывшим партнёром по команде, полузащитником Максимом Глушенковым, в списке лучших бомбардиров ФНЛ.
Теги: Зиньковский Крылья Советов Чертаново
Сегодня, 01:44
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#1  томас   (Сегодня, 02:01)
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Походу правду пишут на спартаковских форумах. Новая схема распила в Спартаке заработала на полную мощь.


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куда томас дели...
Регистрация: 8.01.2019 [жалоба]
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