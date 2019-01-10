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"Крылья Советов" подтвердили переход Антона Зиньковского из "Чертаново"

Нападающий "Чертаново" Антон Зиньковский перешел в "Крылья Советов".

Переход 22-летнего форварда Антона Зиньковского из "Чертаново" в "Крылья" согласован между клубами. Ждём Антона на медосмотре и на сборах, - официальный сайт клуба.
Теги: Крылья Советов Зиньковский Чертаново
Сегодня, 20:31
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#1  dobr25  Самарская область (Сегодня, 20:41)
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online
Болеет за:
«Крылья Сов»
парень очень даже талантливый


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Пока не добьешься желаемого в этом мире, уйти в иной права не имеешь!
Регистрация: 14.07.2010 [жалоба]
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