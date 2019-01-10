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Джано Ананидзе: была заинтересованность от "Витесса" и "Андерлехта"

Полузащитник "Спартака" Джано Ананидзе, переходящий на правах аренды в "Крылья Советов", рассказал, где он мог продолжить свою карьеру.

"Спартак" для меня многое значит, поэтому я не очень хочу играть за другие российские клубы и начал рассматривать варианты в Европе. Позвонил агент и сказал, что есть заинтересованность от "Витесса" и "Андерлехта".

Вариант с "Витессом" был более реальный. Потом мне набрал Леонид Слуцкий, хотел, чтобы я перешел к ним. Огромное ему спасибо за такой интерес. Я очень хотел попробовать себя там. Но сложилась такая ситуация: как только объявили, что мне до мая надо уйти в аренду, первое предложение пришло от "Крыльев", а потом уже появилось от "Витесса". В руководстве "Спартака" пошли мне навстречу и около 10 дней ждали решения.

Я понимал, что при переходе в "Витесс" теряю деньги, в Европе другие налоги, я на это шел. Для перехода все было сделано как с моей стороны, так и со стороны "Витесса", но, к сожалению, не получилось из-за каких-то документов по налогам. Все хотели, но увы, у меня нет европейского гражданства.

И мне сразу позвонил Миодраг Божович, сказал, что я ему нужен. Я его хорошо знаю и уважаю. Потому честно рассказал, что "Витесс" у меня в приоритете, но если с ним не выйдет, то пойду в "Крылья". Я слово сдержал, из всех предложений из России выбрал Самару", - цитирует Джано Sport24.
Теги: Ананидзе Витесс Андерлехт Спартак
Сегодня, 22:37
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#1  колокольчик  москва (Сегодня, 23:23)
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Болеет за:
«Ливерпуль»
Так и российского гражданства нет, легионер он и в Африке легионер


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Нельзя доверять мнению человека, который еще не успел похмелиться.
Регистрация: 30.01.2010 [жалоба]
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