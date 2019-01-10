Джано Ананидзе: была заинтересованность от "Витесса" и "Андерлехта"

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
20:02
Джеримая Сен Жюст: переход в "Зенит" или "Наполи"? Это все разговоры, но нельзя ничего исключать (1)
Джеримая Сен Жюст: переход в "Зенит" или "Наполи"? Это все разговоры, но нельзя ничего исключать (1)
19:14
Джеримая Сен Жюст: переход в "Зенит" или "Наполи"? Это все разговоры, но нельзя ничего исключать
Джеримая Сен Жюст: переход в "Зенит" или "Наполи"? Это все разговоры, но нельзя ничего исключать
17:37
Евгений Ловчев: чистка в "Спартаке" была нужна, потому что в команде стало попахивать болотцем (8)
Евгений Ловчев: чистка в "Спартаке" была нужна, потому что в команде стало попахивать болотцем (8)
17:28
У "Манчестер Юнайтед" поменялся не только тренер, но и название. Виноваты "Матч ТВ" и ВГИК (3)
У "Манчестер Юнайтед" поменялся не только тренер, но и название. Виноваты "Матч ТВ" и ВГИК (3)
17:02
Кристиан Херц: не знаю, интересен ли я "Спартаку", но я рад, что мое имя связывают с таким великим клубом (24)
Кристиан Херц: не знаю, интересен ли я "Спартаку", но я рад, что мое имя связывают с таким великим клубом (24)
16:33
Хосеп Гвардиола: старт Сульшера в "Манчестер Юнайтед" получился лучше, чем мой в "Манчестер Сити" (1)
Хосеп Гвардиола: старт Сульшера в "Манчестер Юнайтед" получился лучше, чем мой в "Манчестер Сити" (1)
14:21
Александр Шикунов: Ананидзе, Тимофеев и Самедов уже игроки "Крыльев Советов", осталось уладить детали (8)
Александр Шикунов: Ананидзе, Тимофеев и Самедов уже игроки "Крыльев Советов", осталось уладить детали (8)
13:52
Три пенальти в ворота «ПСЖ», победный гол третьего вратаря. Никто не смотрел кубок французской лиги, а зря – это невероятно (1)
Три пенальти в ворота «ПСЖ», победный гол третьего вратаря. Никто не смотрел кубок французской лиги, а зря – это невероятно (1)
12:48
Александр Зинченко - о своем первом голе за "Сити": это была подача? Чуть больше уважения, пожалуйста (5)
Александр Зинченко - о своем первом голе за "Сити": это была подача? Чуть больше уважения, пожалуйста (5)
12:23
"Чертаново" достиг договорённости о переходе своего лучшего бомбардира Зиньковского в "Крылья"
"Чертаново" достиг договорённости о переходе своего лучшего бомбардира Зиньковского в "Крылья"
Джано Ананидзе: была заинтересованность от "Витесса" и "Андерлехта"
Полузащитник "Спартака" Джано Ананидзе, переходящий на правах аренды в "Крылья Советов", рассказал, где он мог продолжить свою карьеру.
"Спартак" для меня многое значит, поэтому я не очень хочу играть за другие российские клубы и начал рассматривать варианты в Европе. Позвонил агент и сказал, что есть заинтересованность от "Витесса" и "Андерлехта".
Вариант с "Витессом" был более реальный. Потом мне набрал Леонид Слуцкий, хотел, чтобы я перешел к ним. Огромное ему спасибо за такой интерес. Я очень хотел попробовать себя там. Но сложилась такая ситуация: как только объявили, что мне до мая надо уйти в аренду, первое предложение пришло от "Крыльев", а потом уже появилось от "Витесса". В руководстве "Спартака" пошли мне навстречу и около 10 дней ждали решения.
Я понимал, что при переходе в "Витесс" теряю деньги, в Европе другие налоги, я на это шел. Для перехода все было сделано как с моей стороны, так и со стороны "Витесса", но, к сожалению, не получилось из-за каких-то документов по налогам. Все хотели, но увы, у меня нет европейского гражданства.
И мне сразу позвонил Миодраг Божович, сказал, что я ему нужен. Я его хорошо знаю и уважаю. Потому честно рассказал, что "Витесс" у меня в приоритете, но если с ним не выйдет, то пойду в "Крылья". Я слово сдержал, из всех предложений из России выбрал Самару", - цитирует Джано Sport24.
"Спартак" для меня многое значит, поэтому я не очень хочу играть за другие российские клубы и начал рассматривать варианты в Европе. Позвонил агент и сказал, что есть заинтересованность от "Витесса" и "Андерлехта".
Вариант с "Витессом" был более реальный. Потом мне набрал Леонид Слуцкий, хотел, чтобы я перешел к ним. Огромное ему спасибо за такой интерес. Я очень хотел попробовать себя там. Но сложилась такая ситуация: как только объявили, что мне до мая надо уйти в аренду, первое предложение пришло от "Крыльев", а потом уже появилось от "Витесса". В руководстве "Спартака" пошли мне навстречу и около 10 дней ждали решения.
Я понимал, что при переходе в "Витесс" теряю деньги, в Европе другие налоги, я на это шел. Для перехода все было сделано как с моей стороны, так и со стороны "Витесса", но, к сожалению, не получилось из-за каких-то документов по налогам. Все хотели, но увы, у меня нет европейского гражданства.
И мне сразу позвонил Миодраг Божович, сказал, что я ему нужен. Я его хорошо знаю и уважаю. Потому честно рассказал, что "Витесс" у меня в приоритете, но если с ним не выйдет, то пойду в "Крылья". Я слово сдержал, из всех предложений из России выбрал Самару", - цитирует Джано Sport24.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.