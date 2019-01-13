Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
10:15
Зобнин тренируется без ограничений (6)
Зобнин тренируется без ограничений (6)
Вчера, 23:42
Максим Володько стал игроком тульского "Арсенала"
Максим Володько стал игроком тульского "Арсенала"
Вчера, 22:39
Михайло Ристич перешел из "Краснодара" в "Монпелье" (1)
Михайло Ристич перешел из "Краснодара" в "Монпелье" (1)
Вчера, 22:32
Сергей Силкин: вокруг Юсупова "Динамо" сможет строить команду, по своему потенциалу это игрок сборной (2)
Сергей Силкин: вокруг Юсупова "Динамо" сможет строить команду, по своему потенциалу это игрок сборной (2)
Вчера, 22:29
"Челси" обыграл "Ньюкасл" в Премьер-лиге
"Челси" обыграл "Ньюкасл" в Премьер-лиге
Вчера, 21:34
Формат и дата проведения футбольного матча в Бутырке с участием Мамаева станут известны в понедельник (1)
Формат и дата проведения футбольного матча в Бутырке с участием Мамаева станут известны в понедельник (1)
Вчера, 21:23
"ПСЖ" разгромил "Амьен" в матче чемпионата Франции
"ПСЖ" разгромил "Амьен" в матче чемпионата Франции
Жирков: надеюсь, что весной выйду на поле
Восстанавливающийся после тяжелой травмы футболист питерского "Зенита" рассказал, когда ждать его возвращения в футбол:
– Отпуск провел отлично, но и не забывал о тренировках.
– Видели вас в компании с Ивановичем и Мевлей в Инстаграме. Вы вместе отдыхали?
– Пересеклись буквально на три-четыре дня в Дубае. Встречались, но в футбол не играли.
– Расскажите, как проходит процесс восстановления.
– Больше занимался с ахиллом – растягивал, закачивал его. Какие упражнения давали, то и делал.
– Но отдохнуть-то удалось?
– Когда много детей, то очень тяжело. Но вроде все прошло хорошо.
– Перед паузой мы видели, что вы работали в общей группе, но с ограничениями.
– Ну да, так и было. А сейчас первые дни покажут, как будет лучше.
– Есть шансы увидеть вас весной на поле?
– Надеюсь, да, - приводит слова игрока официальный сайт "Зенита".
– Отпуск провел отлично, но и не забывал о тренировках.
– Видели вас в компании с Ивановичем и Мевлей в Инстаграме. Вы вместе отдыхали?
– Пересеклись буквально на три-четыре дня в Дубае. Встречались, но в футбол не играли.
– Расскажите, как проходит процесс восстановления.
– Больше занимался с ахиллом – растягивал, закачивал его. Какие упражнения давали, то и делал.
– Но отдохнуть-то удалось?
– Когда много детей, то очень тяжело. Но вроде все прошло хорошо.
– Перед паузой мы видели, что вы работали в общей группе, но с ограничениями.
– Ну да, так и было. А сейчас первые дни покажут, как будет лучше.
– Есть шансы увидеть вас весной на поле?
– Надеюсь, да, - приводит слова игрока официальный сайт "Зенита".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.