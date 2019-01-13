Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Жирков: надеюсь, что весной выйду на поле

Восстанавливающийся после тяжелой травмы футболист питерского "Зенита" рассказал, когда ждать его возвращения в футбол:

– Отпуск провел отлично, но и не забывал о тренировках.

– Видели вас в компании с Ивановичем и Мевлей в Инстаграме. Вы вместе отдыхали?

– Пересеклись буквально на три-четыре дня в Дубае. Встречались, но в футбол не играли.

– Расскажите, как проходит процесс восстановления.

– Больше занимался с ахиллом – растягивал, закачивал его. Какие упражнения давали, то и делал.

– Но отдохнуть-то удалось?

– Когда много детей, то очень тяжело. Но вроде все прошло хорошо.

– Перед паузой мы видели, что вы работали в общей группе, но с ограничениями.

– Ну да, так и было. А сейчас первые дни покажут, как будет лучше.

– Есть шансы увидеть вас весной на поле?

– Надеюсь, да, - приводит слова игрока официальный сайт "Зенита".
Теги: Зенит Жирков
Сегодня, 13:42
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.