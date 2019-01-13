Жирков: надеюсь, что весной выйду на поле

Восстанавливающийся после тяжелой травмы футболист питерского "Зенита" рассказал, когда ждать его возвращения в футбол:– Отпуск провел отлично, но и не забывал о тренировках.– Пересеклись буквально на три-четыре дня в Дубае. Встречались, но в футбол не играли.– Больше занимался с ахиллом – растягивал, закачивал его. Какие упражнения давали, то и делал.– Когда много детей, то очень тяжело. Но вроде все прошло хорошо.– Ну да, так и было. А сейчас первые дни покажут, как будет лучше.– Надеюсь, да, - приводит слова игрока официальный сайт "Зенита".