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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Агент: "Зенит" - один из тех клубов, кто ведёт переговоры по Акунье
Пабло Дель Рио, агент аргентинского защитника лиссабонского "Спортинга" Маркоса Акуньи, подтвердил информацию, что его клиентом интересуется "Зенит".
"Прямо сейчас я могу сказать, что есть клубы, заинтересованные в Aкунье. Есть некоторые конкретные предложения, о которых знает "Спортинг". Я бы предпочел не говорить больше и быть осторожным, пока переговоры не завершены. Но "Зенит" — один из клубов, кто заинтересован в Маркосе", - цитирует агента "Чемпионат.сом".
"Прямо сейчас я могу сказать, что есть клубы, заинтересованные в Aкунье. Есть некоторые конкретные предложения, о которых знает "Спортинг". Я бы предпочел не говорить больше и быть осторожным, пока переговоры не завершены. Но "Зенит" — один из клубов, кто заинтересован в Маркосе", - цитирует агента "Чемпионат.сом".
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