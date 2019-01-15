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"Рубин" с июня по октябрь не сможет играть на "Казань Арене"

"Рубин" около четырех месяцев не сможет играть на "Казань Арене".

Примерные сроки – с июня по октябрь. В это время футбольной стадион будет занят подготовкой к чемпионату мира по рабочим профессиям WorldSkills, который пройдет в Казани с 21 по 27 августа.

Ожидается, что уже с 1 июня "Казань Арену" начнут готовить к церемонии открытия WorldSkills. Ожидается, что пострадает и газон арены из-за сложной конструкции, которую хотят возвести организаторы. На восстановление газона может потребоваться от 40 до 100 млн рублей.

При самых оптимистичных раскладах "Рубин" сможет вернуться на "Казань Арену" в октябре. До этого времени он будет играть на Центральном стадионе.

"Бизнес-Online"
Теги: Рубин
Сегодня, 16:12
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#4  nofrills  Москва (Сегодня, 16:40)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Динамо» М
а это потому что весь спорт в татарии исскуственный мираж
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
#3  Сибирячок   (Сегодня, 16:26)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
А вот нахер футбол Татарии? Давно пора прекратить эту непрофильную бодягу.
Сами мучаются и бюджет мучают.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#2  Босх  Россия (Сегодня, 16:21)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Ростов»
Рубин уверенно бьется за звание "Команды без зрителей".
Конечно, до уровня Фк "Краснодар" ему далеко..тот уверенно держит звание "Никому не интересной команды"...но все равно,так же нельзя..
можно же и вообще с футболом завязать..


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
#1  Volodia379   (Сегодня, 16:20)
  • 0
  •  (2)

Народ перестал ходить на Рубин вот в чем дело!
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
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