"Рубин" с июня по октябрь не сможет играть на "Казань Арене"

"Рубин" около четырех месяцев не сможет играть на "Казань Арене".Примерные сроки – с июня по октябрь. В это время футбольной стадион будет занят подготовкой к чемпионату мира по рабочим профессиям WorldSkills, который пройдет в Казани с 21 по 27 августа.Ожидается, что уже с 1 июня "Казань Арену" начнут готовить к церемонии открытия WorldSkills. Ожидается, что пострадает и газон арены из-за сложной конструкции, которую хотят возвести организаторы. На восстановление газона может потребоваться от 40 до 100 млн рублей.При самых оптимистичных раскладах "Рубин" сможет вернуться на "Казань Арену" в октябре. До этого времени он будет играть на Центральном стадионе.