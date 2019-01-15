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Сулейман Керимов отказался помочь "Анжи" и дать клубу 300 миллионов рублей

Бывший владелец "Анжи" Сулейман Керимов отказался финансово помочь махачкалинскому клубу.

"Зимой были предприняты новые попытки вернуть к финансированию Сулеймана Керимова, которого очень просили хоть как-то помочь в прошлом любимому детищу. Но уже в 2019 году Керимов окончательно отказал, хотя просили "всего лишь" 300 млн рублей", - сообщает Sport_inside.
Теги: Керимов Анжи
Сегодня, 18:48
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#8  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 19:46)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Вот эти воры все - Керимов, Усманов, Чубайс, Ротенберги, Сечин, Путин, Медведев и иже с ними... ограбили целую страну. А теперь жмотится Керимов дать 5 млн. долларов (что для него капля в море его финансов) для нужд клуба. Это ДНИЩЕ какое-то, это Вселеннная безнравственности и жадности...

Цитата: Карабас-Барабас
Правильно сделал

Ты что, у него на подхвате?


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По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#7  SergioV  Белгород (Сегодня, 19:40)
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online
Болеет за:
«Спартак»
С чего Керимову давать ТРИСТА МИЛЛИОНОВ рублей КОМУ-ТО ТАМ?! Червиченко был президентом Спартака, готов ли он хоть что-то дать? Он даже Титова себе оставил, когда клуб продавал.
Президент Амкара пытается с клуба задолженность перед самим собой отсудить.
Муравьёв, чтобы Рауша купить, со счёта Динамо больше 90 млн. рублей себе заплатил...
С чего бы Керимову кому-то свои деньги отдавать?! Неужели думали, что он такой пупой??? Был бы тупым и наивным - не был бы миллиардером.


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О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
#6  Volodia379   (Сегодня, 19:40)
  • +2
  •  (2)

Наверно мелочи в кармане не нашлось а крупные разменивать жалко! smirk
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#5  кацо  sirop4ik (Сегодня, 19:35)
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online
Болеет за:
«Спартак»
да Керим то всяко ещё не забыл как его доили обещая крутой доход.. вообще обнаглели
Регистрация: 22.02.2017 [жалоба]
#4  Карабас-Барабас   (Сегодня, 19:22)
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  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Правильно сделал
Регистрация: 5.08.2010 [жалоба]
#3  Lord  Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 19:17)
  • +4
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: stepanmlc
Это.о и Карлос не желают помочь команде ?

Зачем? Бабла то в клубе нет чтобы снова урвать...
Цитата: Сибирячок
А давайте собирать обратно керимоские деньги у Этого, Кокорина, Жиркова,
Карлоса и прочих халявщиков.

Хотели выпендриться, выпендрились. Бабло рекой кидали направо и налево. Но это деньги Керимова, если ему не жалко было, нам то что жалеть чужие деньги? Вопрос счас в том что задалбали клянчить деньги у всех кого можно. Не могут заработать, пусть валят лесом и все....
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
#2  Сибирячок   (Сегодня, 18:55)
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
А давайте собирать обратно керимоские деньги у Этого, Кокорина, Жиркова,
Карлоса и прочих халявщиков.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#1  stepanmlc   (Сегодня, 18:53)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Это.о и Карлос не желают помочь команде ?


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
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