Сулейман Керимов отказался помочь "Анжи" и дать клубу 300 миллионов рублей

Бывший владелец "Анжи" Сулейман Керимов отказался финансово помочь махачкалинскому клубу."Зимой были предприняты новые попытки вернуть к финансированию Сулеймана Керимова, которого очень просили хоть как-то помочь в прошлом любимому детищу. Но уже в 2019 году Керимов окончательно отказал, хотя просили "всего лишь" 300 млн рублей", - сообщает Sport_inside.