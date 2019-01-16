Мешков и Лапочкин будут арбитрами на турнире "Кубок Матч Премьер" в Катаре

Арбитры Виталий Мешков и Сергей Лапочкин будут работать на матчах "Фонбет Кубок Матч Премьер", который пройдет в Катаре в период с 21-го по 29 января.Ассистентами судей станут Максим Гаврилин, Арам Петросян, Антон Аверьянов и Александр Кудрявцев.В турнире сыграют "Зенит", "Спартак", "Локомотив" и "Ростов".