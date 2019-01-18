"Спартак" поздравил с юбилеем своего ветерана Александра Коршунова (фото)

Поздравляем Анатолия Александровича Коршунова!



Сегодня исполняется 80-лет известному нападающему «Спартака» 60-х годов Анатолию Коршунову.

ФК «Спартак-Москва» от всей души поздравляет Анатолия Александровича с юбилеем и желает ему крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия. pic.twitter.com/Ts2hKnym3w