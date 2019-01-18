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"Спартак" поздравил с юбилеем своего ветерана Александра Коршунова (фото)

Пресс-служба "Спартак" в официальном твиттере клуба поздравила бывшего игрока команды Александра Коршунова с 80-летием.

Клуб пожелал ветерану крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия.

Теги: Спартак
Сегодня, 09:22
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