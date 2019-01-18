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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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"Барселона" выпустила на кубок дисквалифицированного игрока. "Реал" за Черышева исключали из турнира
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Источник: ВТБ вернет контроль над "Динамо" на следующей неделе. Роман Широков покинет клуб (15)
Источник: ВТБ вернет контроль над "Динамо" на следующей неделе. Роман Широков покинет клуб (15)
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Источник: ВТБ вернет контроль над "Динамо" на следующей неделе. Роман Широков покинет клуб
Банк ВТБ намерен вернуть контроль над "Динамо" уже на следующей неделе, сообщает "Чемпионат".
По данным источника, новые владельцы намерены ежегодно вкладывать в команду в среднем около 65 млн евро. Руководителем клуба будет назначен Юрий Белкин, который является членом совета директоров и советником генерального директора по капитальному строительству.
Смена руководства приведет к уходу из клуба спортивного директора Романа Широкова. При этом тренерский штаб во главе с Дмитрием Хохловым будет и дальше исполнять свои обязанности.
По данным источника, новые владельцы намерены ежегодно вкладывать в команду в среднем около 65 млн евро. Руководителем клуба будет назначен Юрий Белкин, который является членом совета директоров и советником генерального директора по капитальному строительству.
Смена руководства приведет к уходу из клуба спортивного директора Романа Широкова. При этом тренерский штаб во главе с Дмитрием Хохловым будет и дальше исполнять свои обязанности.
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