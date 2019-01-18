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Источник: ВТБ вернет контроль над "Динамо" на следующей неделе. Роман Широков покинет клуб

Банк ВТБ намерен вернуть контроль над "Динамо" уже на следующей неделе, сообщает "Чемпионат".

По данным источника, новые владельцы намерены ежегодно вкладывать в команду в среднем около 65 млн евро. Руководителем клуба будет назначен Юрий Белкин, который является членом совета директоров и советником генерального директора по капитальному строительству.

Смена руководства приведет к уходу из клуба спортивного директора Романа Широкова. При этом тренерский штаб во главе с Дмитрием Хохловым будет и дальше исполнять свои обязанности.
Теги: Динамо Широков
Сегодня, 10:41
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(3)
#15  Kytarba  Сочи (Сегодня, 12:35)
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online
Болеет за:
«Химки»
Цитата: XUMKA
Походу Рома достал уже всех:
Зина, Химки, Спартак, Динамо.......


Такие ,как ты больше книжки должны читать ,а не писать всякую чушь и выглядеть дурачком, как "Сибирячок"..что за ясли разговор Рома всех достал),он что приходит в клуб и говорит хозяевам и владельцам клуба и я здесь буду спортивным директором и они дрожа в коленках соглашаются?) или наоборот эти клубы приглашали Заслуженного мастера (нет он не играл на ЧМ)). Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008. Трёхкратный чемпион России. Двукратный обладатель суперкубка России, обладатель кубка и суперкубка УЕФА..Ты взялся за клуб ,куда теперь будешь вкладывать
серьезные деньги и кого ты назначишь руководителем клуба? конечно человека из своего окружения ,кого ты знаешь и кому ты доверяешь.Широков не бизнесмен ,не функционер он зависимый от руководителей клуба..Пока найдет свое место в футболе конечно его судьба будет туда суда забрасывать ,вот у Березуцких "папой" оказался Слуцкий,не думаю что он очень нуждался в помощи братьев ,но помог ребятам на начальном этапе.
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
#14  nami-sv   (Сегодня, 12:31)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Цитата: nami-sv
До вашей халявы даже всем российским клубам вместе взятым далеко.


А ты поплачь, халява слёзку любит.

Вот и видно как до Газпрёма все эти годы вы рыдали.Всю местность вокруг себя заболотили.Ну ничего,скоро вновь плакать начнёте.У народа терпелка заканчивается.
Регистрация: 9.08.2015 [жалоба]
#13  сын кубани  краснодар (Сегодня, 12:27)
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online
Болеет за:
«Краснодар»
новый фк Магнит!


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Краснодар-футбольная столица юга Руси!
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
#12  Blessing  Спб (Сегодня, 12:18)
  • -1
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: nami-sv
До вашей халявы даже всем российским клубам вместе взятым далеко.


А ты поплачь, халява слёзку любит.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#11  Босх  Россия (Сегодня, 12:09)
  • +1
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Болеет за:
«Ростов»
нихрена себе бюджет...
Они там в ВТБ в римских императоров что ли решили поиграть?


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
#10  Поло   (Сегодня, 11:55)
  • +1
  •  (1)

второй заход
Регистрация: 23.03.2017 [жалоба]
#9  nami-sv   (Сегодня, 11:45)
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Цитата: Сибирячок
Динамо опять нашло халяву,

....краткосрочную.

До вашей халявы даже всем российским клубам вместе взятым далеко.
Регистрация: 9.08.2015 [жалоба]
#8  XUMKA  Рядом с МКАД (Сегодня, 11:32)
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Химки»
Походу Рома достал уже всех:
Зина, Химки, Спартак, Динамо.......
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
#7  Blessing  Спб (Сегодня, 11:30)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
Динамо опять нашло халяву,

....краткосрочную.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#6  sparwik53  Виктор (Сегодня, 11:26)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
" Похождения бравого Романа Широкова" продолжаются, ведь это 5 или 6 место "дислокации" за последние годы. Характерец видимо с перцем.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#5  Volodia379   (Сегодня, 10:57)
  • +4
  •  (8)

Очень рад за Широкова! Зенитовские отбросы нам не нужны Смертина хватило выше крыши! smirk
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#4  Игорь Казьмин  Москва (Сегодня, 10:55)
  • +1
  •  (3)

Решение правильное....Широков когда заканчивал игроком ..только говорил и говорил....а на должности Директора Он думал что то же одна говорильня...ошибся....пусть подумает не которое время....ему с низов нужно начинать...а он в руководство лезет....


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
#3  diego milito 22   (Сегодня, 10:52)
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Банк ВТБ намерен вернуть контроль над "Динамо" уже на следующей неделе.

Скорее всего, надавили и навязали полу-дохлую команду преуспевающему банку.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#2  sergey3709   (Сегодня, 10:49)
  • 0
  •  (6)

Хорошая новость
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
#1  Сибирячок   (Сегодня, 10:43)
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Динамо опять нашло халяву, а зарабатывать так и не научились. Думаю, Динамо является рекордсменом мира по отрицательному сальдо.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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