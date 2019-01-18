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"Ростов" даст Ерёменко шансы вернуться в большую игру. Воспользуется ли ими Роман?
История с кокаином и последовавшее за ней предательство ЦСКА всё-таки выбило Романа Ерёменко из статуса игрока топ-клуба РПЛ – Марко Трабукки после вылета из «Спартака» удалось пристроить клиента лишь в «Ростов». Rusfootball.info размышляет, сможет ли финн тащить донскую команду в еврокубки.
«Ростов» – лучший вариант для Ерёменко?
Марко Трабукки пришлось изрядно попотеть после того, как «Спартак», словно насмехаясь над его уверенными заявлениями, решил не продолжать сотрудничество с Романом. «Зенит» ненужного «Спартаку» игрока, понятное дело, не подобрал бы. ЦСКА возвращать предателя тоже не собирался. «Краснодар» делает ставку на молодёжь и шведов, «Локомотив» занят передачей дел новому руководству, в «Рубине» нет денег.
По сути, из нормальных вариантов с перспективой играть в еврокубках у Романа только и оставался «Ростов», который, к тому же, отпустил двух игроков основы центра поля. У клуба есть амбиции, деньги, хороший стадион, так что Ерёменко нормально выкрутился: если бы не срослось с «Ростовом», Трабукки попробовал бы пристроить Ерёменко в зарубежные клубы, но кому он там нужен? Это в России Роман остаётся уникальным умным игроком с кокаиновой историей и 2-летним простоем, за рубежом бы на него смотрели только как на кокаинщика, пропустившего столько времени.
Впишется ли Роман в систему Карпина?
Безусловно, уровень Романа при условии набора сносных кондиций позволяет ему быть основным игроком «Ростова» и даже тащить команду. Жёлто-синие приобрели Зайнутдинова и Глебова, но это молодые игроки, у которых близко нет опыта и уровня Ерёменко, Салетрос же осенью не убедил. Наверняка, если будет здоров, Роман станет игроком основы – конкуренция после ухода Юсупова и Гулиева не впечатляет. Он должен получить доверие и шансы, которых не было в «Спартаке».
Более интригующий вопрос в том, насколько Карпин сможет использовать потенциал финна и насколько тот будет вредить команде? Перекроет ли польза от Ерёменко недостатки, которые наверняка проявятся? «Ростов» стабильно играет 5-3-2, где центральные полузащитники дают большой объём в том числе оборонительных действий, на который Роман вряд ли способен. Он всегда был игроком, которому лучше действовать выше, на позиции «десятки», в нынешней же форме проблема только обостряется. Но в «Ростове» треквартисты нет. Не в «Крылья» же, где такая роль подразумевается, Роману идти.
Впереди Сигурдарссону нужен быстрый помощник, способный находить пространство и врываться в зоны – на эту роль куда больше подходят Ионов с Зуевым.
Аналитик Александр Дорский отмечал проблемы, с которыми сталкивался в обороне «Ростов» из-за секундных выключений Гулиева, но если Аяз ещё может улучшить этот компонент, то Ерёменко вряд ли сумеет сильно эволюционировать. Может ли «Ростов» позволить себе проседать в центре из-за классного диспетчера? Возможно, Карпин станет давать Роману больше свободы и нагружать оборонительными функциями двух остальных полузащитников.
Наберёт ли Ерёменко форму?
Впрочем, если бы Карпину и «Ростову» не нужен был Ерёменко, клуб вряд ли стал бы тратить на него приличные деньги. Вряд ли запросы Трабукки после неудачи в «Спартаке» и невостребованности в топ-клубах остались на том же уровне, о котором пишет Олег Лысенко: якобы летом Галицкий очень удивился от требований по зарплате больше чем в 2 млн евро, а также подъёмных и агентских.
Со «Спартаком» по понятным причинам Марко договорился, но Роман тяжело набирал форму и в итоге дело окончилось травмой. Так что даже если Карпин найдёт возможность компенсировать недостаток объёма Ерёменко моделью игры, остаются вопросы по самому игроку.
Можно говорить, что в «Спартаке» финну не дали шанса и уволили поспешно, но к команде он присоединился не в октябре, однако за 2 месяца тренировок так и не подошёл к нужным кондициям. Затем – травма. По-прежнему не совсем ясно, какими возможностями обладает организм футболиста сейчас. Так что обольщаться ростовчанами рано: подписание сочно и мощно выглядит на бумаге, но от готовности на 60 минут и травм игрок не застрахован: отрезок карьеры в «Спартаке» получился таким, что к двум годам простоя можно смело добавлять ещё полгода.
Тем занятнее, что контракт Романа Ерёменко с «Ростовом» рассчитан именно на 2.5 года.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: ФК «Ростов»
Роман Еременко — игрок «Ростова»— Football Club Rostov (@rostovfc) January 18, 2019
Полузащитник заключил контракт с нашим клубом сроком на 2.5 года.
Подробнее: https://t.co/1CdEOVB2R8 pic.twitter.com/NCsyLd1ok3
«Ростов» – лучший вариант для Ерёменко?
Марко Трабукки пришлось изрядно попотеть после того, как «Спартак», словно насмехаясь над его уверенными заявлениями, решил не продолжать сотрудничество с Романом. «Зенит» ненужного «Спартаку» игрока, понятное дело, не подобрал бы. ЦСКА возвращать предателя тоже не собирался. «Краснодар» делает ставку на молодёжь и шведов, «Локомотив» занят передачей дел новому руководству, в «Рубине» нет денег.
По сути, из нормальных вариантов с перспективой играть в еврокубках у Романа только и оставался «Ростов», который, к тому же, отпустил двух игроков основы центра поля. У клуба есть амбиции, деньги, хороший стадион, так что Ерёменко нормально выкрутился: если бы не срослось с «Ростовом», Трабукки попробовал бы пристроить Ерёменко в зарубежные клубы, но кому он там нужен? Это в России Роман остаётся уникальным умным игроком с кокаиновой историей и 2-летним простоем, за рубежом бы на него смотрели только как на кокаинщика, пропустившего столько времени.
Впишется ли Роман в систему Карпина?
Безусловно, уровень Романа при условии набора сносных кондиций позволяет ему быть основным игроком «Ростова» и даже тащить команду. Жёлто-синие приобрели Зайнутдинова и Глебова, но это молодые игроки, у которых близко нет опыта и уровня Ерёменко, Салетрос же осенью не убедил. Наверняка, если будет здоров, Роман станет игроком основы – конкуренция после ухода Юсупова и Гулиева не впечатляет. Он должен получить доверие и шансы, которых не было в «Спартаке».
Более интригующий вопрос в том, насколько Карпин сможет использовать потенциал финна и насколько тот будет вредить команде? Перекроет ли польза от Ерёменко недостатки, которые наверняка проявятся? «Ростов» стабильно играет 5-3-2, где центральные полузащитники дают большой объём в том числе оборонительных действий, на который Роман вряд ли способен. Он всегда был игроком, которому лучше действовать выше, на позиции «десятки», в нынешней же форме проблема только обостряется. Но в «Ростове» треквартисты нет. Не в «Крылья» же, где такая роль подразумевается, Роману идти.
Впереди Сигурдарссону нужен быстрый помощник, способный находить пространство и врываться в зоны – на эту роль куда больше подходят Ионов с Зуевым.
Аналитик Александр Дорский отмечал проблемы, с которыми сталкивался в обороне «Ростов» из-за секундных выключений Гулиева, но если Аяз ещё может улучшить этот компонент, то Ерёменко вряд ли сумеет сильно эволюционировать. Может ли «Ростов» позволить себе проседать в центре из-за классного диспетчера? Возможно, Карпин станет давать Роману больше свободы и нагружать оборонительными функциями двух остальных полузащитников.
Наберёт ли Ерёменко форму?
Впрочем, если бы Карпину и «Ростову» не нужен был Ерёменко, клуб вряд ли стал бы тратить на него приличные деньги. Вряд ли запросы Трабукки после неудачи в «Спартаке» и невостребованности в топ-клубах остались на том же уровне, о котором пишет Олег Лысенко: якобы летом Галицкий очень удивился от требований по зарплате больше чем в 2 млн евро, а также подъёмных и агентских.
Со «Спартаком» по понятным причинам Марко договорился, но Роман тяжело набирал форму и в итоге дело окончилось травмой. Так что даже если Карпин найдёт возможность компенсировать недостаток объёма Ерёменко моделью игры, остаются вопросы по самому игроку.
Можно говорить, что в «Спартаке» финну не дали шанса и уволили поспешно, но к команде он присоединился не в октябре, однако за 2 месяца тренировок так и не подошёл к нужным кондициям. Затем – травма. По-прежнему не совсем ясно, какими возможностями обладает организм футболиста сейчас. Так что обольщаться ростовчанами рано: подписание сочно и мощно выглядит на бумаге, но от готовности на 60 минут и травм игрок не застрахован: отрезок карьеры в «Спартаке» получился таким, что к двум годам простоя можно смело добавлять ещё полгода.
Тем занятнее, что контракт Романа Ерёменко с «Ростовом» рассчитан именно на 2.5 года.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: ФК «Ростов»
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