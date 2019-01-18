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Гаджи Гаджиев: Семак разберется с ситуацией по Паредесу

Экс-главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев прокомментировал информацию о желании Леандро Паредеса покинуть "Зенит"

"Любая такая ситуация имеет свою завуалированную сторону. В моей практике были случаи, когда игрок реально хотел уходить по всем внешним признакам, по разговорам. Но после общения оказывалось, что ещё можно ему найти мотивацию. И в последующем часто футболист приносил пользу команде и играл еще не один год. Не знаю, что движет Паредесом, всех психологических аспектов, а это крайне важно. Очень много зависит от того, какая составляющая в микроклимате команды принадлежит Паредесу.

Если же исходить из точного факта, что Паредес не хочет играть в "Зените", то его, конечно, надо отпускать. Если нет сейчас альтернативы хорошей, то надо говорить с ним так: "в конце чемпионата уйдешь". Думаю, с этим вопросом Семак разберётся, он неплохо чувствует игроков. Он примет правильное решение, а руководство клуба поможет ему в этом", — цитирует Гаджиева "Спорт уик-энд".
Теги: Гаджиев Семак Паредес Зенит
Сегодня, 12:26
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