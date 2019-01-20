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Артем Ребров: "Спартак", скоро буду

Вратарь московского "Спартака" Артём Ребров пообещал поскорее вернуться в строй после травмы плеча.

"Да не собираюсь заканчивать. "Спартак", скоро буду", - написал вратарь в инстаграме, прикрепив свою фотографию с больничной койки.

Теги: Ребров Спартак
Сегодня, 18:02
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#8  yuri  спб (Сегодня, 18:57)
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online

Скоро родит , судя по выражению лица )


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#7  Кот КБ Матроскин  Простоквашино Италия (Сегодня, 18:43)
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Болеет за:
«Спартак»
Liberator,
Кока с тобой бы сразился в Бутырке ,
представляешь чтобы с твоим ачXXм??? smile


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Спасибо Ереме за массовый разрыв презервот жоп!!!
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
#6  пончевед   (Сегодня, 18:42)
  • -1
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не торопись,Артем.
Регистрация: 6.09.2011 [жалоба]
#5  Земляк Зёмы  КБ-Гостевая (Сегодня, 18:42)
  • -3
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Болеет за:
«Спартак»
может не надо???
Регистрация: 16.07.2011 [жалоба]
#4  Liberator  Монако (Сегодня, 18:19)
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  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Скоро буду

Молодец, успокоил своих фанатов, хоть выдохнут теперь с облегчением.
Регистрация: 3.04.2016 [жалоба]
#3  pasha  Ленинград (Сегодня, 18:14)
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  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
А что с ним?? Судя по фото что-то с башкой???


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Я вернулся в город, где с тобой мы жили, до того как пошла эта делюга(с)
Регистрация: 22.11.2008 [жалоба]
#2  Blessing  Спб (Сегодня, 18:14)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Судя по выражению лица на фото, он действительно производит впечатление нормальной здоровой свиньи, в привычном для нашего понимания, образа спартаковца.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#1  Spartacus1971   (Сегодня, 18:03)
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Выздоравливай и в строй под номер 3.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
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