Артем Ребров: "Спартак", скоро буду

Вратарь московского "Спартака" Артём Ребров пообещал поскорее вернуться в строй после травмы плеча."Да не собираюсь заканчивать. "Спартак", скоро буду", - написал вратарь в инстаграме, прикрепив свою фотографию с больничной койки.