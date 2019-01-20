"Галатасарай" предложил "Спартаку" за Луиса Адриано 5 млн евро

Нападающий "Спартака" Луис Адриано может продолжить карьеру в Турции, сообщает Fanatik.В услугах бразильского футболиста заинтересован "Галатасарай". Турки готовы купить Адриано за 5 млн евро, а "Спартак" просит 8. Игрок просит зарплату 3 млн в год. "Галатасарай", как отмечается, готов ее платить, а игрока в своей команде хочет видеть лично главный тренер "Галатасарая" Фатих Терим.