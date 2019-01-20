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"Галатасарай" предложил "Спартаку" за Луиса Адриано 5 млн евро

Нападающий "Спартака" Луис Адриано может продолжить карьеру в Турции, сообщает Fanatik.

В услугах бразильского футболиста заинтересован "Галатасарай". Турки готовы купить Адриано за 5 млн евро, а "Спартак" просит 8. Игрок просит зарплату 3 млн в год. "Галатасарай", как отмечается, готов ее платить, а игрока в своей команде хочет видеть лично главный тренер "Галатасарая" Фатих Терим.
Теги: Адриано Спартак Галатасарай
Сегодня, 18:43
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#8  KolpinoOnTour  Saint-Petersburg (Сегодня, 19:02)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Продано! Эта обезьяна и 1.5 не стоит!!


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14 сектор! За традиционный футбол!!!
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#7  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 19:02)
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online

anonymous,
Дерьмо? Адриано может заткнуть многих у нас в чемпионате. Но если дают такие деньги,то надо отдавать. Плюс дорогу молодым
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
#6  МАРТ  тюмень (Сегодня, 19:01)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Победоносный Зенит

как же голуби без...голубых? а, поносный? smirk
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
#5  anonymous   (Сегодня, 18:58)
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online

дорого за это полено, но если так, то повезло Спартаку, что избавяца от этого дерьма
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#4  Spartacus1971   (Сегодня, 18:57)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Нельзя продавать,самим нужен.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#3  скальп   (Сегодня, 18:52)
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online

Цитата: Победоносный Зенит
Нельзя, как же свинклуб без людоедов.

кто же будет тогда натягивать зеню))
Регистрация: 24.12.2016 [жалоба]
#2  ale  Вятка (Сегодня, 18:47)
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Болеет за:
«Спартак»
бомжи опять первые на ветках про спартак) вы за своим клубом следите


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Вперед Спартак
Регистрация: 3.09.2007 [жалоба]
#1  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 18:44)
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Болеет за:
«Зенит»
Нельзя, как же свинклуб без людоедов.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
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