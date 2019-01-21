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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
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Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Шамиль Газизов: Игорь Дивеев - это наша инвестиция
Гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал о будущем 19-летнего центрального защитника Игоря Дивеева.
"Интерес "Арсенала"? Некоторые вещи я рассказывать не могу. Скажу лишь, что есть денежные предложения по этому игроку, но они нас не устраивают. Дело не в суммах. Просто мы видим, что Дивеев продолжит свой рост, он – наша инвестиция.
Парню всего 19, а он уже играет на хорошем уровне и способен помогать нам. Конечно, всякое может случиться, я не исключаю, что Игорь уйдет. Но хотелось бы, чтобы пока он оставался в "Уфе". В то же время интересно дать своему футболисту поиграть в большой команде. Это отличная страница в истории любого клуба.
Если он сам попросит о трансфере, то мы, конечно, его отпустим. Это его жизнь, его мечта. Я не имею права ломать ее", - цитирует Газизова Матч ТВ.
"Интерес "Арсенала"? Некоторые вещи я рассказывать не могу. Скажу лишь, что есть денежные предложения по этому игроку, но они нас не устраивают. Дело не в суммах. Просто мы видим, что Дивеев продолжит свой рост, он – наша инвестиция.
Парню всего 19, а он уже играет на хорошем уровне и способен помогать нам. Конечно, всякое может случиться, я не исключаю, что Игорь уйдет. Но хотелось бы, чтобы пока он оставался в "Уфе". В то же время интересно дать своему футболисту поиграть в большой команде. Это отличная страница в истории любого клуба.
Если он сам попросит о трансфере, то мы, конечно, его отпустим. Это его жизнь, его мечта. Я не имею права ломать ее", - цитирует Газизова Матч ТВ.
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