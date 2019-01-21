Шамиль Газизов: Игорь Дивеев - это наша инвестиция

Гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал о будущем 19-летнего центрального защитника Игоря Дивеева."Интерес "Арсенала"? Некоторые вещи я рассказывать не могу. Скажу лишь, что есть денежные предложения по этому игроку, но они нас не устраивают. Дело не в суммах. Просто мы видим, что Дивеев продолжит свой рост, он – наша инвестиция.Парню всего 19, а он уже играет на хорошем уровне и способен помогать нам. Конечно, всякое может случиться, я не исключаю, что Игорь уйдет. Но хотелось бы, чтобы пока он оставался в "Уфе". В то же время интересно дать своему футболисту поиграть в большой команде. Это отличная страница в истории любого клуба.Если он сам попросит о трансфере, то мы, конечно, его отпустим. Это его жизнь, его мечта. Я не имею права ломать ее", - цитирует Газизова Матч ТВ.