Новости партнеров

Шамиль Газизов: Игорь Дивеев - это наша инвестиция

Гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал о будущем 19-летнего центрального защитника Игоря Дивеева.

"Интерес "Арсенала"? Некоторые вещи я рассказывать не могу. Скажу лишь, что есть денежные предложения по этому игроку, но они нас не устраивают. Дело не в суммах. Просто мы видим, что Дивеев продолжит свой рост, он – наша инвестиция.

Парню всего 19, а он уже играет на хорошем уровне и способен помогать нам. Конечно, всякое может случиться, я не исключаю, что Игорь уйдет. Но хотелось бы, чтобы пока он оставался в "Уфе". В то же время интересно дать своему футболисту поиграть в большой команде. Это отличная страница в истории любого клуба.

Если он сам попросит о трансфере, то мы, конечно, его отпустим. Это его жизнь, его мечта. Я не имею права ломать ее", - цитирует Газизова Матч ТВ.
Теги: Уфа Газизов Дивеев
Сегодня, 10:40
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.