Новости партнеров

ЦСКА поздравил с днем рождения Евгения Алдонина (фото)

Экс-полузащитник ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин сегодня отмечает свой 39-й день рождения.

Пресс-служба армейцев не оставила данное событие без внимания и поздравила двукратного чемпиона России.

"Поздравляем с днем рождения обладателя множества трофеев в составе ЦСКА Евгения Алдонина!", — говорится в сообщении в официальном твиттере клуба.



Евгений Алдонин дважды становился чемпионом России в составе ЦСКА, по четыре раза завоевывал Кубок и Суперкубок России, а также становился победителем Кубка УЕФА.
Теги: ЦСКА Алдонин
Сегодня, 12:03
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(1)
#1  Максим I  Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 13:39)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
С днём Рождения, конь!


--------------------
Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.