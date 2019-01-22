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Гендиректор "Ахмата": Швец точно останется в команде

Гендиректор "Ахмата" Ахмед Айдамиров прокомментировал слухи о возможном расставании с несколькими футболистами.

"Мохаммади и "Ньюкасл"? Впервые слышу, пока это похоже на слухи. На нас никто не выходил, с англичанами переговоры не вели. Так что ничего не знаю об этом.

Много игроков еще покинут команду? Уже ушел Думбия, с остальными не планируем расставаться. Что касается усиления, работа всегда идет, она не прекращается. Если найдем подходящую кандидатуру, договоримся, то все возможно. Останется ли Швец в команде? На сегодняшний день он точно останется в "Ахмате", — сказал Айдамиров.

Sport24
Теги: Ахмат Швец
Сегодня, 14:48
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