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Сергей Семак: тому, кто выложил слова Кокорина о баранах, должно быть стыдно

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал слова форварда своей команды Александра Кокорина, назвавшего тех, кто плохо говорил о нем, баранами. Кокорин написал это в частной переписке, но слова попали в СМИ. Адвокат футболиста Татьяна Стукалова пригрозила журналистке, опубликовавшей слова из переписки, судом.

"Люди, которое это выставляют, им должно быть стыдно. Переписка предназначена кому-то конкретно. Если мы все святые, то нам не надо здесь жить. Если человек сказал в сердцах какое-то мнение, что он против того общественного мнения, которое нагнетается, это не нужно было доносить ради поднятия своего авторитета.

Я прекрасно знаю Сашу и хорошо к нему отношусь. Знаю также, что к людям он относится нормально. Ошибки допускают все. Мы хотим, чтобы его отпустили. Чтобы он тренировался с нами. Но предполагать сейчас что-то сложно", - цитирует Семака
Теги: Семак Кокорин Зенит
Сегодня, 23:01
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#12  Сибирячок   (Сегодня, 23:34)
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Болеет за:
«Спартак»
Автору слов то не стыдно
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#11  Даден Баден   (Сегодня, 23:28)
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online

Главное, чтоб бомжу у параши стыдно не было joy Убогое стадо северных бандерлогов - копия лохлов-бандерлогов. Тоже ссы в глаза - божья роса и только и умеют повторять "а нас-то за що?!"
Сирожа обкакался в матче - и быстренько стрелки перевел на врагов народа и руку Кремля smile Тимащук посоветовал?
Регистрация: 22.01.2019 [жалоба]
#10  yuri  спб (Сегодня, 23:26)
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online

.и не потому что спартак....

А вот сдается коту именно как раз поэтому. они уже сидят за обычную бытовую драку как закоренелые рецидивисты. ничего так справедливость а? Вам бы с-укам,,прост господи , крови побольше. Поколение идиотов- не больше и не меньше.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#9  zen-it  Санкт-Петербург (Сегодня, 23:25)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Браво Богданыч!!
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
#8  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 23:23)
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Конечно, кто слил переписку ему должно быть стыдно.
Но от этого Кокоша по другому думать то не перестанет.
Если человек го*но, то он всегда таким и будет.


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Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#7  poxxop   (Сегодня, 23:22)
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online
Болеет за:
«Спартак»
натворил держи ответ....банеры и т.д. и т.п. моло интересно.....и не потому что спартак.....они реально не долюбливают не нас не россию. травят нас господа - между собой ...да кстате на "трейлер вираж" канал на ютубе есть над чем поржать
Регистрация: 28.05.2016 [жалоба]
#6  yuri  спб (Сегодня, 23:19)
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online

Цитата: ljubljana
если у тебя с этим проблемы - то пора на пенсию.там и памперсы не за горами

Логика убийственная , как говорит один здешний персонаж- на уровне яслей. Сколько вам годиков , деточка?


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#5  ljubljana  Over here (Сегодня, 23:17)
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online

Цитата: yuri
Может публичным людям запретить пукать даже дома?

если у тебя с этим проблемы - то пора на пенсию.там и памперсы не за горами
Регистрация: 1.02.2016 [жалоба]
#4  yuri  спб (Сегодня, 23:14)
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online

Цитата: sparwik53
Если ты публичный человек (про Кокорина) то не будь БАРАНОМ, писать такое.

Он же не всем баранам такое написал и не публично. Может публичным людям запретить пукать даже дома?


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#3  КБелый   (Сегодня, 23:11)
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слюни подбери,Сирожа smile

команда нытиков
Регистрация: -- [жалоба]
#2  sparwik53  Виктор (Сегодня, 23:07)
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Болеет за:
«Спартак»
Если ты публичный человек (про Кокорина) то не будь БАРАНОМ, писать такое.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#1  truten74   (Сегодня, 23:03)
  • +6
  •  (8)

Покупай нового нападающего Семак,напов нет.
Регистрация: 16.08.2017 [жалоба]
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