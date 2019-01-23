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Антон Заболотный: увы, на сегодняшний день у "Зенита" такая игра. Будем работать над ошибками

Нападающий "Зенита" Антон Заболотный обсудил поражение от "Локомотива" (1:3) на турнире Кубок МАТЧ ПРЕМЬЕР в Катаре.

- Это поражение может повлиять на настроение команды?

- Это подготовительные игры, контрольные. Конечно, мы хотели показать хорошую игру, но, увы, на сегодняшний день у нас такая игра. Будем работать над ошибками. Конечно, в любом кубковом турнире хочется побеждать.

- С Луневым по поводу пропущенного гола разговаривали?

- Лунев - профессионал. Он сам все проанализирует, ему не стоит ничего говорить. Вратарский цех обсудит все сам.

- Какая задача была у команды в матче против "Локо"?

- Хотели контролировать мяч, быстро переходить в атаку и, конечно, реализовывать.

Sport24.ru
Теги: Заболотный Зенит
Сегодня, 00:32
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