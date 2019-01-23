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Антон Коченков - о матче с "Зенитом": выигрывать приятно, этого даже не буду скрывать

Вратарь "Локомотива" Антон Коченков прокомментировал результат матча первого тура товарищеского турнира "Фонбет Кубок Матч Премьер" с петербургским "Зенитом" (3:1).

"Эти 45 минут показались не очень сложными. У "Зенита" были ещё моменты, чтобы забить нам гол, но нам повезло. По самоотдаче мы выглядели сегодня хорошо. Выигрывать очень приятно, этого даже не буду скрывать.

На следующий матч также планируем не только набирать форму, но и побеждать. Победа - это всегда приятно. Футбол и состоит из жажды победы, и неважно, какая игра", - цитирует Коченкова "Чемпионат.сом".
Теги: Коченков Зенит Локомотив
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