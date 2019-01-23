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Александр Ташаев: конечно, я по другому представлял себе дебютный отрезок в "Спартаке"

Полузащитник "Спартака" Александр Ташаев рассказал о своей адаптации в новой команде.

"Конечно, рисовал совсем другую картину дебютного отрезка в клубе. Очень мало играл осенью, и это меня, само собой, не устраивало. Как и любого футболиста в такой ситуации. Начинал переживать, накручивать себя.

Когда не играешь, уже не можешь радоваться чему-либо. Порой даже простым вещам. Понятно, что всегда нужно пытаться искать позитив, но для меня периоды, когда я не играю, — это огромная проблема. Было очень-очень тяжело.

Почему адаптация затянулась? Есть как объективные, так и субъективные причины. В чём-то я сам виноват. Пока не нашёл конкретные ответы на эти вопросы, но всегда нужно спрашивать в первую очередь с себя. Честно говоря, вообще хочется поскорее забыть этот осенний период… И настраиваться на лучшее. Трудные времена всегда проходят, начинаются светлые полосы", - цитирует футболиста "Чемпионат"

Ташаев перешел в "Спартак" летом 2018 года. В первой половине сезона он провел 8 матчей в Премьер-лиге.
Теги: Ташаев Спартак
Сегодня, 10:19
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#1  Батька   (Сегодня, 10:35)
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Неплохой конечно парень и игрок .. но врядли уже станет основным игроком Спартака ... нет в нем какой то искорки, драйва, класса ... в Динамо бы был лучшим ... тут в Спартаке видно сразу что не пойдет у него ... будут аренды, лавка, иногда выходить на поле ...
хочу конечно ошибаться но не вижу я его в составе !!!

Когда Промесса покупали, Зобнина, Джикию, Жиго так далее сразу было видно с первых игр что все это основные игроки ... а тут как то не очень у Ташаева - вон выходят на его позиции Лом, Мельгарехо, Хани еще какие то дублеры ну не хуже они его, а то и лучше в случае с Хани и Мельгарехо ...
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
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