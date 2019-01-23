Премьера фильма о Яшине перенесена на 1 год

Создатели художественного фильма о легендарном вратаре Льве Яшине будут оштрафованы на несколько миллионов рублей из-за срыва сроков сдачи картины."Фильм получил максимальную безвозвратную поддержку со стороны Минкультуры России, его производство задерживается. Вам в любом случае придётся заплатить штраф в несколько миллионов рублей", — сказал министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский."Первую копию планируем сдать в Минкультуры 25 мая. Полное завершение — 7 сентября 2019 года, может, даже раньше", — ответила министру представитель компании-производителя "КремлинФильмз" Наталья Боровкова.Напомним, изначально планировалось, что премьера фильма "Лев Яшин. Вратарь моей мечты" состоится в 2018 году, в 89-ю годовщину со дня рождения экс-футболиста и в преддверии чемпионата мира. Фильм получил господдержку в размере 60 млн рублей.