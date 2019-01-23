Новости партнеров

"Рубин" назвал имена предстоящих соперников на сборах в Турции

Пресс-служба "Рубина" на своём официальном сайте огласила соперников по товарищеским матчам на сборе в Белеке (Турция).

27 января российская команда проведёт игру с "Тромсё" (Норвегия). Спустя три дня, 30 января, казанцам будет противостоять "Слован" (Словакия). 2 февраля "Рубин" сыграет с командой "Фастав" (Чехия). Завершит подготовительный цикл матч с клубом "Раднички" (Сербия), который пройдёт 5 февраля.
Теги: Рубин
Сегодня, 13:46
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.