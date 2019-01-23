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Зе Луиш стал приоритетной трансферной целью "Фенербахче"

"Фенербахче" заинтересован в приобретении нападающего "Спартака" Зе Луиша, утверждает турецкое издание Milliyet.

По информации источника, 27-летний форвард является приоритетной трансферной целью турецкого клуба, желающего укрепить атакующую линию. Игра Зе Луиша нравится главному тренеру "Фенербахче" Эрсуну Яналу.

Sport24.ru
Теги: Фенербахче Зе Луиш Спартак
Сегодня, 20:02
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