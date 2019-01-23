Александр Максименко: "Спартаку" не хватает Реброва, ждём его на поле

Вратарь "Спартака" Александр Максименко отметил, что команде не хватает голкипера Артёма Реброва, который получил повреждение плеча на сборе красно-белых в ОАЭ.Ранее главный тренер "Спартака" Олег Кононов сообщал, что Ребров, вероятнее всего, пропустит остаток нынешнего сезона."Конечно, нам не хватает Артёма Реброва. Это старожил команды, основное звено коллектива в раздевалке. Хочется пожелать ему сил, спокойного и скорейшего выздоровления. Мы его ждём на поле", - сказал Максименко в эфире программы "Все на матч".