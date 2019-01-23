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Александр Максименко: "Спартаку" не хватает Реброва, ждём его на поле

Вратарь "Спартака" Александр Максименко отметил, что команде не хватает голкипера Артёма Реброва, который получил повреждение плеча на сборе красно-белых в ОАЭ.

Ранее главный тренер "Спартака" Олег Кононов сообщал, что Ребров, вероятнее всего, пропустит остаток нынешнего сезона.

"Конечно, нам не хватает Артёма Реброва. Это старожил команды, основное звено коллектива в раздевалке. Хочется пожелать ему сил, спокойного и скорейшего выздоровления. Мы его ждём на поле", - сказал Максименко в эфире программы "Все на матч".

"Чемпионат.сом"
Теги: Спартак Ребров Максименко
Сегодня, 21:16
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#1  Blessing  Спб (Сегодня, 21:44)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Не только спартаку.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
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