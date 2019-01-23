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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Александр Максименко: "Спартаку" не хватает Реброва, ждём его на поле
Вратарь "Спартака" Александр Максименко отметил, что команде не хватает голкипера Артёма Реброва, который получил повреждение плеча на сборе красно-белых в ОАЭ.
Ранее главный тренер "Спартака" Олег Кононов сообщал, что Ребров, вероятнее всего, пропустит остаток нынешнего сезона.
"Конечно, нам не хватает Артёма Реброва. Это старожил команды, основное звено коллектива в раздевалке. Хочется пожелать ему сил, спокойного и скорейшего выздоровления. Мы его ждём на поле", - сказал Максименко в эфире программы "Все на матч".
"Чемпионат.сом"
Ранее главный тренер "Спартака" Олег Кононов сообщал, что Ребров, вероятнее всего, пропустит остаток нынешнего сезона.
"Конечно, нам не хватает Артёма Реброва. Это старожил команды, основное звено коллектива в раздевалке. Хочется пожелать ему сил, спокойного и скорейшего выздоровления. Мы его ждём на поле", - сказал Максименко в эфире программы "Все на матч".
"Чемпионат.сом"
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