Ракицкий переходит в «Зенит». Вспоминаем веселые приключения представителей братского народа в России

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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
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Анатолий Тимощук
Украинец приезжал в Россию несколько раз. Сначала – в 2007. Тогда полузащитник помог питерцам стать чемпионами и выиграть кубок УЕФА. Тимощук в легендарном «Зените» Адвокаата был одним из центральных, системообразующих футболистов невероятного (по нашим меркам) таланта. Так что не было ничего удивительного в том, что через несколько сезонов Анатолий уехал играть за «Баварию».
Вернувшись в 2013-м, Тимощук поиграл пару сезонов, съездил на один год в Казахстан, а затем оказался в «Зените» в качестве ассистента Луческу. Это был уже 2017-м.
На Украине неожиданно взъелись на рекордсмена сборной страны. Болельщики «Волыни», воспитанником которой является Тимощук, опубликовали петицию о лишении экс-полузащитника сборной Украины Анатолия Тимощука звания «Почетного гражданина Луцка»:
- На востоке Украины идет война, Волынь едва ли не каждую неделю прощается с воинами.
Во время войны аморально вести любые отношения с врагом – торговые или рабочие. Воспитанник волынского футбола Анатолий Тимощук долгое время прославлял нашу страну в мире.
Но его решение работать тренером в «Зените», собственником которого является российская компания «Газпром», вызвало в городе возмущение.
Мы настаиваем на отмене решения горсовета о присвоении Тимощуку звания «Почетного гражданина Луцка», и лишении его этого этого высокого звания, – говорится в петиции.
Для положительного решения этого вопроса на заседании городского совета не хватило всего семи голосов. Зато из исполкома Федерации футбола Украины Тимощука исключили мгновенно.
Анатолий на поводу у земляков не пошёл и продолжил работать в России. Потом возникали ещё претензии – например, бывший игрок возлагал цветы к памятнику жертвам Великой Отечественной войны. В интернете были возмущены: ведь Тимощук держал в руках Георгиевскую ленточку.
Впрочем, чтобы нажить проблемы, украинским футболистам необязательно приезжать в Россию. Достаточно надеть футболку с логотипом Газпрома. За это получил своё Коноплянка, который всего лишь перешёл в немецкий «Шальке», финансируемый российский компанией.
Виталий Федорив
До событий Майдана он долгое время играл за «Амкар» и не привлекал к себе особенного внимания: один из легионеров довольно среднего уровня, способных хоть как-то помочь лишь командам из нижней половины таблицы. С 2011 по 2018 он, покинув Россию, ездил по Украине, поиграл даже за юрмальский «Спартак», а затем вернулся, но уже в ФНЛ, играть за «Нижний Новгород».
Здесь и началось любопытное. Зарабатывать в России Федорив хотел, но сердце бунтовало. И поэтому он пошёл на компромисс: начал отворачиваться от российского флага при исполнении гимна. Когда он исполнил подобное во второй раз, поднялся шум.
Федорив оправдывался:
- Я молился в момент исполнения гимна, не обратил внимания, - но выглядело это нелепо.
Главный тренер нижегородской команды Дмитрий Черышев неожиданно психанул:
- Вы услышали позицию игрока, что вы от меня-то хотите? Жареный петух вас клюнул, вот и ищете гадость.
Впрочем, что это мы? На такие вещи и внимание обращать...
Евгений Селезнев
Украинский нападающий приехал играть в «Кубань» в 2015 и успел провести за российскую команду только 9 матчей, но запомнился он надолго. Евгений мастерски давал интервью: когда он проходил мимо микст-зоны, журналисты бросали всех, кого можно, и бежали именно к нему, потому что понимали: сейчас будет огонь.
Но самая жара началась после того, как Селезнев ушёл нашей лиги.
– Во время сбора в лагерь сборной присоединились Селезнев и Бутко, как вы восприняли приезд ребят?
– Мы встретили их как своих друзей и партнеров, оказали максимальную поддержку. По моему мнению, каждый человек имеет право на ошибку. Никто от этого не застрахован – ошибаются все. Главное уметь учиться на своих ошибках, потому что негативный опыт – это тоже опыт.
Если футболист доказывает свою способность игрой и стремится выступать в сборной, выкладываясь на все сто процентов, не брать его за то, что он допустил ошибку, по-моему, неправильно. Женя осознал свою ошибку, вернулся в Украину и готов работать в интересах своего государства, - рассказывал полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко.
Если вы не поняли «осознал ошибку», «готов работать в интересах своего государства» - это все об игре за российский клуб.
Александр Зинченко
Ныне чемпион Англии был вынужден со скандалом уезжать из «Шахётра» потому, что донецкий клуб не хотел давать шанса молодому футболисту, но и никуда отпускать тоже не хотел. Александру пришлось выбираться своими силами: недавно он вспоминал о тех непростых временах, когда ему приходилось жить в гараже, пока он не подписал контракт с «Уфой».
Евгений Савин сгонял в Манчестер к Зинченко и провёл с ним день на базе "Сити"
Подписавшему контракт с российским клубом Зинченко пришлось на родине непросто на родине. В 2016 году Зинченко и Жураховский (играл за «Кубань») прибыли в Киев на сбор украинской молодежки (U-21), но их повернули обратно.
Федерация футбола Украины заявила, что Зинченко и Жураховский не могут играть из-за простуды, но все понимали, что это бред.
Тем более, генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов опроверг эту версию: «Вот он сидит рядом – абсолютно здоровый. Что нам теперь, справку предоставить? Это смешно, конечно»
Тогда в прессе ходили слухи, что юных игроков предупредили: будете играть в России, перестанем вызывать вообще.
У Зинченко были и другие, более мелкие неприятности в сборной. На посвящении он спел песню рэпера L’One, у которого был конфликт с другим игроком национальной команды Зозулей. Потом Александр рассказывал, что Зозуля был «немного злой».
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: novostimira, Getty Images, xsport
Анатолий Тимощук
Украинец приезжал в Россию несколько раз. Сначала – в 2007. Тогда полузащитник помог питерцам стать чемпионами и выиграть кубок УЕФА. Тимощук в легендарном «Зените» Адвокаата был одним из центральных, системообразующих футболистов невероятного (по нашим меркам) таланта. Так что не было ничего удивительного в том, что через несколько сезонов Анатолий уехал играть за «Баварию».
Вернувшись в 2013-м, Тимощук поиграл пару сезонов, съездил на один год в Казахстан, а затем оказался в «Зените» в качестве ассистента Луческу. Это был уже 2017-м.
На Украине неожиданно взъелись на рекордсмена сборной страны. Болельщики «Волыни», воспитанником которой является Тимощук, опубликовали петицию о лишении экс-полузащитника сборной Украины Анатолия Тимощука звания «Почетного гражданина Луцка»:
- На востоке Украины идет война, Волынь едва ли не каждую неделю прощается с воинами.
Во время войны аморально вести любые отношения с врагом – торговые или рабочие. Воспитанник волынского футбола Анатолий Тимощук долгое время прославлял нашу страну в мире.
Но его решение работать тренером в «Зените», собственником которого является российская компания «Газпром», вызвало в городе возмущение.
Мы настаиваем на отмене решения горсовета о присвоении Тимощуку звания «Почетного гражданина Луцка», и лишении его этого этого высокого звания, – говорится в петиции.
Для положительного решения этого вопроса на заседании городского совета не хватило всего семи голосов. Зато из исполкома Федерации футбола Украины Тимощука исключили мгновенно.
Анатолий на поводу у земляков не пошёл и продолжил работать в России. Потом возникали ещё претензии – например, бывший игрок возлагал цветы к памятнику жертвам Великой Отечественной войны. В интернете были возмущены: ведь Тимощук держал в руках Георгиевскую ленточку.
Впрочем, чтобы нажить проблемы, украинским футболистам необязательно приезжать в Россию. Достаточно надеть футболку с логотипом Газпрома. За это получил своё Коноплянка, который всего лишь перешёл в немецкий «Шальке», финансируемый российский компанией.
Виталий Федорив
До событий Майдана он долгое время играл за «Амкар» и не привлекал к себе особенного внимания: один из легионеров довольно среднего уровня, способных хоть как-то помочь лишь командам из нижней половины таблицы. С 2011 по 2018 он, покинув Россию, ездил по Украине, поиграл даже за юрмальский «Спартак», а затем вернулся, но уже в ФНЛ, играть за «Нижний Новгород».
Здесь и началось любопытное. Зарабатывать в России Федорив хотел, но сердце бунтовало. И поэтому он пошёл на компромисс: начал отворачиваться от российского флага при исполнении гимна. Когда он исполнил подобное во второй раз, поднялся шум.
Федорив оправдывался:
- Я молился в момент исполнения гимна, не обратил внимания, - но выглядело это нелепо.
Главный тренер нижегородской команды Дмитрий Черышев неожиданно психанул:
- Вы услышали позицию игрока, что вы от меня-то хотите? Жареный петух вас клюнул, вот и ищете гадость.
Впрочем, что это мы? На такие вещи и внимание обращать...
Евгений Селезнев
Украинский нападающий приехал играть в «Кубань» в 2015 и успел провести за российскую команду только 9 матчей, но запомнился он надолго. Евгений мастерски давал интервью: когда он проходил мимо микст-зоны, журналисты бросали всех, кого можно, и бежали именно к нему, потому что понимали: сейчас будет огонь.
Но самая жара началась после того, как Селезнев ушёл нашей лиги.
– Во время сбора в лагерь сборной присоединились Селезнев и Бутко, как вы восприняли приезд ребят?
– Мы встретили их как своих друзей и партнеров, оказали максимальную поддержку. По моему мнению, каждый человек имеет право на ошибку. Никто от этого не застрахован – ошибаются все. Главное уметь учиться на своих ошибках, потому что негативный опыт – это тоже опыт.
Если футболист доказывает свою способность игрой и стремится выступать в сборной, выкладываясь на все сто процентов, не брать его за то, что он допустил ошибку, по-моему, неправильно. Женя осознал свою ошибку, вернулся в Украину и готов работать в интересах своего государства, - рассказывал полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко.
Если вы не поняли «осознал ошибку», «готов работать в интересах своего государства» - это все об игре за российский клуб.
Александр Зинченко
Ныне чемпион Англии был вынужден со скандалом уезжать из «Шахётра» потому, что донецкий клуб не хотел давать шанса молодому футболисту, но и никуда отпускать тоже не хотел. Александру пришлось выбираться своими силами: недавно он вспоминал о тех непростых временах, когда ему приходилось жить в гараже, пока он не подписал контракт с «Уфой».
Евгений Савин сгонял в Манчестер к Зинченко и провёл с ним день на базе "Сити"
Подписавшему контракт с российским клубом Зинченко пришлось на родине непросто на родине. В 2016 году Зинченко и Жураховский (играл за «Кубань») прибыли в Киев на сбор украинской молодежки (U-21), но их повернули обратно.
Федерация футбола Украины заявила, что Зинченко и Жураховский не могут играть из-за простуды, но все понимали, что это бред.
Тем более, генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов опроверг эту версию: «Вот он сидит рядом – абсолютно здоровый. Что нам теперь, справку предоставить? Это смешно, конечно»
Тогда в прессе ходили слухи, что юных игроков предупредили: будете играть в России, перестанем вызывать вообще.
У Зинченко были и другие, более мелкие неприятности в сборной. На посвящении он спел песню рэпера L’One, у которого был конфликт с другим игроком национальной команды Зозулей. Потом Александр рассказывал, что Зозуля был «немного злой».
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: novostimira, Getty Images, xsport
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