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Ракицкий переходит в «Зенит». Вспоминаем веселые приключения представителей братского народа в России

Несмотря на поднимающуюся волну ненависти, похоже, центральный защитник с украинским паспортом всё-таки поедет в Санкт-Петербург. О том, какие скандалы на тему политических отношений между двумя некогда близкими странами уже были в нашей лиге

Ракицкий переходит в «Зенит». Вспоминаем веселые приключения представителей братского народа в России

Анатолий Тимощук

Украинец приезжал в Россию несколько раз. Сначала – в 2007. Тогда полузащитник помог питерцам стать чемпионами и выиграть кубок УЕФА. Тимощук в легендарном «Зените» Адвокаата был одним из центральных, системообразующих футболистов невероятного (по нашим меркам) таланта. Так что не было ничего удивительного в том, что через несколько сезонов Анатолий уехал играть за «Баварию».

Вернувшись в 2013-м, Тимощук поиграл пару сезонов, съездил на один год в Казахстан, а затем оказался в «Зените» в качестве ассистента Луческу. Это был уже 2017-м.

На Украине неожиданно взъелись на рекордсмена сборной страны. Болельщики «Волыни», воспитанником которой является Тимощук, опубликовали петицию о лишении экс-полузащитника сборной Украины Анатолия Тимощука звания «Почетного гражданина Луцка»:

- На востоке Украины идет война, Волынь едва ли не каждую неделю прощается с воинами.

Во время войны аморально вести любые отношения с врагом – торговые или рабочие. Воспитанник волынского футбола Анатолий Тимощук долгое время прославлял нашу страну в мире.

Но его решение работать тренером в «Зените», собственником которого является российская компания «Газпром», вызвало в городе возмущение.

Мы настаиваем на отмене решения горсовета о присвоении Тимощуку звания «Почетного гражданина Луцка», и лишении его этого этого высокого звания, – говорится в петиции.

Для положительного решения этого вопроса на заседании городского совета не хватило всего семи голосов. Зато из исполкома Федерации футбола Украины Тимощука исключили мгновенно.

Анатолий на поводу у земляков не пошёл и продолжил работать в России. Потом возникали ещё претензии – например, бывший игрок возлагал цветы к памятнику жертвам Великой Отечественной войны. В интернете были возмущены: ведь Тимощук держал в руках Георгиевскую ленточку.

Впрочем, чтобы нажить проблемы, украинским футболистам необязательно приезжать в Россию. Достаточно надеть футболку с логотипом Газпрома. За это получил своё Коноплянка, который всего лишь перешёл в немецкий «Шальке», финансируемый российский компанией.


Виталий Федорив

До событий Майдана он долгое время играл за «Амкар» и не привлекал к себе особенного внимания: один из легионеров довольно среднего уровня, способных хоть как-то помочь лишь командам из нижней половины таблицы. С 2011 по 2018 он, покинув Россию, ездил по Украине, поиграл даже за юрмальский «Спартак», а затем вернулся, но уже в ФНЛ, играть за «Нижний Новгород».

Здесь и началось любопытное. Зарабатывать в России Федорив хотел, но сердце бунтовало. И поэтому он пошёл на компромисс: начал отворачиваться от российского флага при исполнении гимна. Когда он исполнил подобное во второй раз, поднялся шум.
Федорив оправдывался:

- Я молился в момент исполнения гимна, не обратил внимания, - но выглядело это нелепо.

Главный тренер нижегородской команды Дмитрий Черышев неожиданно психанул:

- Вы услышали позицию игрока, что вы от меня-то хотите? Жареный петух вас клюнул, вот и ищете гадость.
Впрочем, что это мы? На такие вещи и внимание обращать...


Евгений Селезнев

Украинский нападающий приехал играть в «Кубань» в 2015 и успел провести за российскую команду только 9 матчей, но запомнился он надолго. Евгений мастерски давал интервью: когда он проходил мимо микст-зоны, журналисты бросали всех, кого можно, и бежали именно к нему, потому что понимали: сейчас будет огонь.



Но самая жара началась после того, как Селезнев ушёл нашей лиги.

– Во время сбора в лагерь сборной присоединились Селезнев и Бутко, как вы восприняли приезд ребят?

– Мы встретили их как своих друзей и партнеров, оказали максимальную поддержку. По моему мнению, каждый человек имеет право на ошибку. Никто от этого не застрахован – ошибаются все. Главное уметь учиться на своих ошибках, потому что негативный опыт – это тоже опыт.

Если футболист доказывает свою способность игрой и стремится выступать в сборной, выкладываясь на все сто процентов, не брать его за то, что он допустил ошибку, по-моему, неправильно. Женя осознал свою ошибку, вернулся в Украину и готов работать в интересах своего государства, - рассказывал полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко.

Если вы не поняли «осознал ошибку», «готов работать в интересах своего государства» - это все об игре за российский клуб.


Александр Зинченко

Ныне чемпион Англии был вынужден со скандалом уезжать из «Шахётра» потому, что донецкий клуб не хотел давать шанса молодому футболисту, но и никуда отпускать тоже не хотел. Александру пришлось выбираться своими силами: недавно он вспоминал о тех непростых временах, когда ему приходилось жить в гараже, пока он не подписал контракт с «Уфой».

Евгений Савин сгонял в Манчестер к Зинченко и провёл с ним день на базе "Сити"

Подписавшему контракт с российским клубом Зинченко пришлось на родине непросто на родине. В 2016 году Зинченко и Жураховский (играл за «Кубань») прибыли в Киев на сбор украинской молодежки (U-21), но их повернули обратно.

Федерация футбола Украины заявила, что Зинченко и Жураховский не могут играть из-за простуды, но все понимали, что это бред.

Тем более, генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов опроверг эту версию: «Вот он сидит рядом – абсолютно здоровый. Что нам теперь, справку предоставить? Это смешно, конечно»

Тогда в прессе ходили слухи, что юных игроков предупредили: будете играть в России, перестанем вызывать вообще.

У Зинченко были и другие, более мелкие неприятности в сборной. На посвящении он спел песню рэпера L’One, у которого был конфликт с другим игроком национальной команды Зозулей. Потом Александр рассказывал, что Зозуля был «немного злой».

Григорий Каленов, Rusfootball.info

Фото: novostimira, Getty Images, xsport
Теги: сборная Украины Зинченко Зозуля Селезнев Тимощук Ракицкий Зенит
Сегодня, 16:57
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(3)
#6  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 18:24)
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Romgus
Но вряд ли Ракицкий будет выходить на поле за Зенит в хорошем настроении, если его будут ненавидеть в стране, где он прожил всю жизнь

А с чего ты взял что его будут там ненавидеть? Кучка отмороженных и горстка пропагандистов - не вся страна. И отмороженные уже и так ненавидят его за то что гимн не поет.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#5  IvankoDrago  Колыма (Сегодня, 18:19)
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online
Болеет за:
КАМАЗ
Цитата: Shekel
Станет звездой и Ярик

станет звездой Нарик в подворотне
Регистрация: 22.01.2019 [жалоба]
#4  Romgus  Самара (Сегодня, 18:00)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: wir sind die besten
Волна где? В Питере или в Москве? Какая ненависть....автор переживает за больных в незалежной, а мы тут с кокого боку...ну бесятся граждане Там, так это их проблемы

автор ни за кого не переживает. Но вряд ли Ракицкий будет выходить на поле за Зенит в хорошем настроении, если его будут ненавидеть в стране, где он прожил всю жизнь
Регистрация: 2.09.2013 [жалоба]
#3  wir sind die besten  Санкт-Петербург (Сегодня, 17:23)
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
...Несмотря на поднимающуюся волну ненависти...
Волна где? В Питере или в Москве? Какая ненависть....автор переживает за больных в незалежной, а мы тут с кокого боку...ну бесятся граждане Там, так это их проблемы. При чем тут ненависть...Вот когда Дзагоев или Глушаков после чемпионства,позволили себе хамское отношение в публичных высказываниях против другого клуба, тут да и ненависть, разочарование в умственных способностях футболистов, кстати, после этого их футбол и посыпался.
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
#2  guns111  Выборг (Сегодня, 17:17)
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
А что, украинцам не западло варить борщ на газпромовском газу? Или так можно?!


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Верните Константина
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
#1  Shekel  страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 17:17)
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  •  (3)

Как правило футболисты из ЧУ перешедшие в топ клубы РФПЛ становятся звездами. Станет звездой и Ярик


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Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
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