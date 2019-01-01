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Евгений Савин сгонял в Манчестер к Зинченко и сделал классное интервью
Украинский чемпион Англии, играющий у Гвардиолы, рассказал о том, что больше всего в Англии его удивило количество геев на улицах, а также о многом другом из своей жизни в Европе. Здесь самое интересное, чем поделился человек, который выбрал футбол.
Искусственные поля и холод
- Как часто я вспоминаю плохие поля в России? Я больше вспоминаю холод. Зима это просто... [Отмороженные] Пальцы!
- И искусственное поле где-нибудь в Оренбурге?
- Или в Саранске. До того момента, как там новый стадион построили. Я там, кстати, свой первый мяч забил в России.
О системе наказаний в "Манчестер Сити"
- Когда мы приезжаем на тренировку, мы расписываемся за полчаса до того времени, во сколько мы должны быть на месте. Ровно за полчаса человек, который сидит с листком бумаги, встает и все - ты уже оштрафован, если не успел.
Сначала штраф измерялся в деньгах. Теперь все решает рулетка. На теории, когда все собираются, крутишь эту рулетку. Может попасться прачечная. Тогда будешь полтора часа примерно помогать сотрудникам клуба стирать вещи. Может выпасть кухня, может, придется чистить бутсы всей команды после тренировки.
Де Брейне как-то выпало провести тренировку для юношеской команды. Может и повезти, ничего тогда делать не придется. Может выпасть и invite your friеnd (пригласи своего друга) - выходит твой друг, крутит уже сам и вы отрабатываете вместе.
О пути за четыре года из ЛФЛ России до чемпионства АПЛ
- 4 года назад я играл в любительской лиге. Многие ребята оттуда мечтают теперь повторить мой путь? Это хорошо, но, как бы эта история красиво не выглядела, до этого я неплохо выступал за "Шахтёр", выступал за юношеские сборные.
В чём были проблемы в Донецке, почему меня начали прессинговать? Разногласия по поводу контракта. Я просто не хотел быть 50-м игроком аренды и ездить до 30-ти лет по разным клубам Украины, - рассказывал Зинченко.
Его агент поделился тем, что "Шахтёр" пытался вмешаться в переговоры игрока с английским клубом:
- Люди из "Шахтёра" звонили президенту "Сити" и говорили, что англичане должны выплатить им полтора десятка миллионов евро за трансфер Саши, когда Зинченко уже не являлся игроком "Шахтёра" и никакого отношения к нему не имел.
О том, каково было играть на любительском уровне
- Ты пять месяцев играл в любительской лиге практически даром...
- Это было самое тяжелое время в моей жизни, но оно закалило меня. Я понял, насколько надо ценить, что у тебя есть команда. И ещё, что надо получать удовольствие от того, что ты делаешь.
Мне приходилось жить практически в гараже. Да, это было в Москве.
Об особенностях жизни и футбола в Англии
-Что тебя впечатлило больше всего?
- Я не ожидал, что здесь столько геев. Мужики ходят за руки по улицам. В команде? Никогда не играл с такими...
- Почему у россиян не получилось в АПЛ?
- Очень интенсивный чемпионат. Нужно быть сосредоточенным только на футболе. Как с этим справится? Главное, наладить быт, чтобы ничего не отвлекало. И нужно иметь своё хобби, чтобы иногда расслабляться.
О том, чего не хватает
- Чего не хватает в Англии? Нашей бани.
- Разве здесь нет?
- Они вообще не знают, что это такое. Им рассказываешь, они не понимают. Борщ? Борщ я нашел в ресторане, куда Мхитарян ходил.
Об игре на Евро-16
- Узнал о том, что "Сити" конкретно мной интересуется перед Евро-16. Надо было хорошо его провести. Конкретного дня не помню, но тогда была игра с "Рубином". Мне наступили на ногу в начале игры, я никак не мог разбегаться. Матч я провёл до конца, но нога распухла. Поехал в больницу, сделал снимок, у меня перелом основной фаланги.
Снял гипс на второй день и сыграл на Евро.
- Ты играл с переломом?
- Ну палец тогда уже зажил.
Об алкоголе
- В России широко отмечают Новый год. Здесь в это время играют в футбол...
- В этом году удалось отметить: собрались с друзьями, у меня был выходной на следующий день. А вот в прошлом мы играли 31 декабря с "Кристал Пэлас" в Лондоне.
Приехал домой в 10 вечера, ничего не готово, я один. Сбегал на заправку за "Пепси" ради приличия и все.
- Признавайся честно, Пеп не смотрит это видео: было только "Пепси"?
- Я в жизни алкоголь не пробовал. Выпью бокал пива, если выиграю Лигу Чемпионов.
Почему не перешёл в "Зенит"
- Почему ты не поехал в "Зенит"? Лайтовый чемпионат, играть раз в неделю, а не три...
- Я всю жизнь мечтал играть в Европе. Здесь совсем другой уровень. Я просто выбрал футбол.
***
- Самый веселый в команде? Менди. Лучше всех ругается по-русски Стоунз. Он мой ученик, я им горжусь.
Самый плохой английский? У вратаря Эдерсона.
Главный заводила? Компани и, наверное, Делф. Компани для меня легенда живая. Недавно после тренировки Компани взял меня, когда все ушли с поля, и мы еще сорок минут тренировались: он показывал, как нужно действовать в некоторых ситуациях на поле.
- Самый талантливый? Давид Сильва. То, как он видит поле, как чувствует партнеров, как располагается... Это нечто.
- Сколько штрафов уже приходило в Англии?
- Прилипло неплохо. Особенно первое время. Насколько они больше по сравнению с Россией? Я начал ездить только в Европе. Если сравнивать с Голландией, то одна и та же цифра.
- Где дороги лучше, здесь или в Англии?
- Пффф! Голландия, естественно.
- В Англии совсем говно?
- Нет, скорее в Голландии просто супер.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: Пресс-служба ФК Уфа // instagram.com/zinchenko_96
Искусственные поля и холод
- Как часто я вспоминаю плохие поля в России? Я больше вспоминаю холод. Зима это просто... [Отмороженные] Пальцы!
- И искусственное поле где-нибудь в Оренбурге?
- Или в Саранске. До того момента, как там новый стадион построили. Я там, кстати, свой первый мяч забил в России.
О системе наказаний в "Манчестер Сити"
- Когда мы приезжаем на тренировку, мы расписываемся за полчаса до того времени, во сколько мы должны быть на месте. Ровно за полчаса человек, который сидит с листком бумаги, встает и все - ты уже оштрафован, если не успел.
Сначала штраф измерялся в деньгах. Теперь все решает рулетка. На теории, когда все собираются, крутишь эту рулетку. Может попасться прачечная. Тогда будешь полтора часа примерно помогать сотрудникам клуба стирать вещи. Может выпасть кухня, может, придется чистить бутсы всей команды после тренировки.
Де Брейне как-то выпало провести тренировку для юношеской команды. Может и повезти, ничего тогда делать не придется. Может выпасть и invite your friеnd (пригласи своего друга) - выходит твой друг, крутит уже сам и вы отрабатываете вместе.
О пути за четыре года из ЛФЛ России до чемпионства АПЛ
- 4 года назад я играл в любительской лиге. Многие ребята оттуда мечтают теперь повторить мой путь? Это хорошо, но, как бы эта история красиво не выглядела, до этого я неплохо выступал за "Шахтёр", выступал за юношеские сборные.
В чём были проблемы в Донецке, почему меня начали прессинговать? Разногласия по поводу контракта. Я просто не хотел быть 50-м игроком аренды и ездить до 30-ти лет по разным клубам Украины, - рассказывал Зинченко.
Его агент поделился тем, что "Шахтёр" пытался вмешаться в переговоры игрока с английским клубом:
- Люди из "Шахтёра" звонили президенту "Сити" и говорили, что англичане должны выплатить им полтора десятка миллионов евро за трансфер Саши, когда Зинченко уже не являлся игроком "Шахтёра" и никакого отношения к нему не имел.
О том, каково было играть на любительском уровне
- Ты пять месяцев играл в любительской лиге практически даром...
- Это было самое тяжелое время в моей жизни, но оно закалило меня. Я понял, насколько надо ценить, что у тебя есть команда. И ещё, что надо получать удовольствие от того, что ты делаешь.
Мне приходилось жить практически в гараже. Да, это было в Москве.
Об особенностях жизни и футбола в Англии
-Что тебя впечатлило больше всего?
- Я не ожидал, что здесь столько геев. Мужики ходят за руки по улицам. В команде? Никогда не играл с такими...
- Почему у россиян не получилось в АПЛ?
- Очень интенсивный чемпионат. Нужно быть сосредоточенным только на футболе. Как с этим справится? Главное, наладить быт, чтобы ничего не отвлекало. И нужно иметь своё хобби, чтобы иногда расслабляться.
О том, чего не хватает
- Чего не хватает в Англии? Нашей бани.
- Разве здесь нет?
- Они вообще не знают, что это такое. Им рассказываешь, они не понимают. Борщ? Борщ я нашел в ресторане, куда Мхитарян ходил.
Об игре на Евро-16
- Узнал о том, что "Сити" конкретно мной интересуется перед Евро-16. Надо было хорошо его провести. Конкретного дня не помню, но тогда была игра с "Рубином". Мне наступили на ногу в начале игры, я никак не мог разбегаться. Матч я провёл до конца, но нога распухла. Поехал в больницу, сделал снимок, у меня перелом основной фаланги.
Снял гипс на второй день и сыграл на Евро.
- Ты играл с переломом?
- Ну палец тогда уже зажил.
Об алкоголе
- В России широко отмечают Новый год. Здесь в это время играют в футбол...
- В этом году удалось отметить: собрались с друзьями, у меня был выходной на следующий день. А вот в прошлом мы играли 31 декабря с "Кристал Пэлас" в Лондоне.
Приехал домой в 10 вечера, ничего не готово, я один. Сбегал на заправку за "Пепси" ради приличия и все.
- Признавайся честно, Пеп не смотрит это видео: было только "Пепси"?
- Я в жизни алкоголь не пробовал. Выпью бокал пива, если выиграю Лигу Чемпионов.
Почему не перешёл в "Зенит"
- Почему ты не поехал в "Зенит"? Лайтовый чемпионат, играть раз в неделю, а не три...
- Я всю жизнь мечтал играть в Европе. Здесь совсем другой уровень. Я просто выбрал футбол.
***
- Самый веселый в команде? Менди. Лучше всех ругается по-русски Стоунз. Он мой ученик, я им горжусь.
Самый плохой английский? У вратаря Эдерсона.
Главный заводила? Компани и, наверное, Делф. Компани для меня легенда живая. Недавно после тренировки Компани взял меня, когда все ушли с поля, и мы еще сорок минут тренировались: он показывал, как нужно действовать в некоторых ситуациях на поле.
- Самый талантливый? Давид Сильва. То, как он видит поле, как чувствует партнеров, как располагается... Это нечто.
- Сколько штрафов уже приходило в Англии?
- Прилипло неплохо. Особенно первое время. Насколько они больше по сравнению с Россией? Я начал ездить только в Европе. Если сравнивать с Голландией, то одна и та же цифра.
- Где дороги лучше, здесь или в Англии?
- Пффф! Голландия, естественно.
- В Англии совсем говно?
- Нет, скорее в Голландии просто супер.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: Пресс-служба ФК Уфа // instagram.com/zinchenko_96
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