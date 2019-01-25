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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Комбаров не сыграет с "Зенитом", решение об участии в матче Адриано будет принято позже
Пресс-служба "Спартака" рассказала о делах в команде перед предстоящей игрой "Кубка "Матч Премьер" против "Зенита".
Полузащитник Роман Зобнин работает в общей группе. Нападающий Луис Адриано может пропустить вечерний матч, хотя также занимался со всеми. Решение о его участии будет принято позже.
Дмитрий Комбаров занимается индивидуально в зале и встречу с "Зенитом" точно пропустит.
Полузащитник Роман Зобнин работает в общей группе. Нападающий Луис Адриано может пропустить вечерний матч, хотя также занимался со всеми. Решение о его участии будет принято позже.
Дмитрий Комбаров занимается индивидуально в зале и встречу с "Зенитом" точно пропустит.
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