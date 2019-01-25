Владислав Игнатьев: карьеру в сборной завершать не собираюсь

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Урал
|17
|22
|10
|Оренбург
|16
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей
|17
|10
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
19:11
Леонид Федун: "Спартак" не собирается продавать Зе Луиша и Луиса Адриано. Болельщики могут быть спокойны
Леонид Федун: "Спартак" не собирается продавать Зе Луиша и Луиса Адриано. Болельщики могут быть спокойны
17:02
Танкреди Палмери: если "Зенит" действительно продаст Паредеса за €47 млн, то они совершат отличную сделку (1)
Танкреди Палмери: если "Зенит" действительно продаст Паредеса за €47 млн, то они совершат отличную сделку (1)
15:45
Дмитрий Хохлов опроверг слухи о своей отставке после состоявшегося совета директоров "Динамо" (2)
Дмитрий Хохлов опроверг слухи о своей отставке после состоявшегося совета директоров "Динамо" (2)
11:40
Лютая дичь в "Монако". Отстранение игроков, отстранение Анри и возвращение Жардима спустя три месяца (12)
Лютая дичь в "Монако". Отстранение игроков, отстранение Анри и возвращение Жардима спустя три месяца (12)
09:37
Бывший защитник "Зенита" Сергей Попов получил должность в тренерском штабе луганской "Зари" (2)
Бывший защитник "Зенита" Сергей Попов получил должность в тренерском штабе луганской "Зари" (2)
Владислав Игнатьев: карьеру в сборной завершать не собираюсь
Защитник "Локомотива" Владислав Игнатьев заявил, что планирует продолжить играть за сборную России.
– Какие у вас отношения со Станиславом Черчесовым после того, как вас не взяли на чемпионат мира?
– Взаимно уважительные. Вот на днях звонил, с днем рождения поздравлял. Видел Черчесова здесь на трибуне, но он сидел высоко, с шейхами, не стал его отвлекать. (Улыбается.)
– Вы профессионально отнеслись к этой истории, никакой критики. Признайтесь, пришлось терпеть?
– Был готов к вызову в сборную, что тут говорить. Мы стали чемпионами, а я провел в целом неплохой сезон. Всегда думал: что нужно сделать, чтобы попасть в национальную команду? Наверное, стабильно выступать за свой клуб и взять с ним титул. Но, как оказалось, этого не всегда достаточно. По определенным причинам у тренерского штаба оказался иной выбор. Но люди имеют на это право: спрос-то за результат с них.
И что я могу сказать, если команда выступила выше всяких похвал, подарив праздник всей стране? Вопросов нет, Саламыч и все остальные сделали свою работу на 100 процентов, можно только порадоваться.
– Смотрели на Марио Фернандеса и ставили себя на его место?
– Конечно – и понимал, что мог бы сыграть так же. Но вы представьте, какое давление ребята выдержали, чтобы играть на домашнем чемпионате мира на глазах у половины мира. Да, хотелось выступить, но конкуренция в сборной большая.
– Не было желания объявить о завершении карьеры в национальной команде?
– Никогда об этом не думал – и не собираюсь. Вызовут – всегда буду рад приехать, какой бы ни была ситуация. Не важно, заслуживает кто-то вызова с моей точки зрения или нет – тренер сам принимает решение, и на него не стоит обижаться. Вот, например, последнее приглашение. Дали четыре выходных, а я смотрю: Саламыч звонит. "Ты где? – спрашивает. – Давай в Новогорск". Повторю – от вызова в свою сборную никогда не откажусь.
"Спорт-Экспресс"
– Какие у вас отношения со Станиславом Черчесовым после того, как вас не взяли на чемпионат мира?
– Взаимно уважительные. Вот на днях звонил, с днем рождения поздравлял. Видел Черчесова здесь на трибуне, но он сидел высоко, с шейхами, не стал его отвлекать. (Улыбается.)
– Вы профессионально отнеслись к этой истории, никакой критики. Признайтесь, пришлось терпеть?
– Был готов к вызову в сборную, что тут говорить. Мы стали чемпионами, а я провел в целом неплохой сезон. Всегда думал: что нужно сделать, чтобы попасть в национальную команду? Наверное, стабильно выступать за свой клуб и взять с ним титул. Но, как оказалось, этого не всегда достаточно. По определенным причинам у тренерского штаба оказался иной выбор. Но люди имеют на это право: спрос-то за результат с них.
И что я могу сказать, если команда выступила выше всяких похвал, подарив праздник всей стране? Вопросов нет, Саламыч и все остальные сделали свою работу на 100 процентов, можно только порадоваться.
– Смотрели на Марио Фернандеса и ставили себя на его место?
– Конечно – и понимал, что мог бы сыграть так же. Но вы представьте, какое давление ребята выдержали, чтобы играть на домашнем чемпионате мира на глазах у половины мира. Да, хотелось выступить, но конкуренция в сборной большая.
– Не было желания объявить о завершении карьеры в национальной команде?
– Никогда об этом не думал – и не собираюсь. Вызовут – всегда буду рад приехать, какой бы ни была ситуация. Не важно, заслуживает кто-то вызова с моей точки зрения или нет – тренер сам принимает решение, и на него не стоит обижаться. Вот, например, последнее приглашение. Дали четыре выходных, а я смотрю: Саламыч звонит. "Ты где? – спрашивает. – Давай в Новогорск". Повторю – от вызова в свою сборную никогда не откажусь.
"Спорт-Экспресс"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.