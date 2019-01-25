РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
9 Урал 17 22
10 Оренбург 16 22
11 Арсенал Тула 17 20
12 Динамо 17 20
13 Крылья Советов 16 17
14 Уфа 17 16
15 Анжи 17 15
16 Енисей 17 10
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Владислав Игнатьев: карьеру в сборной завершать не собираюсь

Защитник "Локомотива" Владислав Игнатьев заявил, что планирует продолжить играть за сборную России.

– Какие у вас отношения со Станиславом Черчесовым после того, как вас не взяли на чемпионат мира?

– Взаимно уважительные. Вот на днях звонил, с днем рождения поздравлял. Видел Черчесова здесь на трибуне, но он сидел высоко, с шейхами, не стал его отвлекать. (Улыбается.)

– Вы профессионально отнеслись к этой истории, никакой критики. Признайтесь, пришлось терпеть?

– Был готов к вызову в сборную, что тут говорить. Мы стали чемпионами, а я провел в целом неплохой сезон. Всегда думал: что нужно сделать, чтобы попасть в национальную команду? Наверное, стабильно выступать за свой клуб и взять с ним титул. Но, как оказалось, этого не всегда достаточно. По определенным причинам у тренерского штаба оказался иной выбор. Но люди имеют на это право: спрос-то за результат с них.

И что я могу сказать, если команда выступила выше всяких похвал, подарив праздник всей стране? Вопросов нет, Саламыч и все остальные сделали свою работу на 100 процентов, можно только порадоваться.

– Смотрели на Марио Фернандеса и ставили себя на его место?

– Конечно – и понимал, что мог бы сыграть так же. Но вы представьте, какое давление ребята выдержали, чтобы играть на домашнем чемпионате мира на глазах у половины мира. Да, хотелось выступить, но конкуренция в сборной большая.

– Не было желания объявить о завершении карьеры в национальной команде?

– Никогда об этом не думал – и не собираюсь. Вызовут – всегда буду рад приехать, какой бы ни была ситуация. Не важно, заслуживает кто-то вызова с моей точки зрения или нет – тренер сам принимает решение, и на него не стоит обижаться. Вот, например, последнее приглашение. Дали четыре выходных, а я смотрю: Саламыч звонит. "Ты где? – спрашивает. – Давай в Новогорск". Повторю – от вызова в свою сборную никогда не откажусь.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Игнатьев Сборная России
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