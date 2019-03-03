РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
полная таблица

Спартак (Россия)

Спартак03.03.19Краснодар
Анжи0 - 308.12.18Спартак

Зенит (Россия)

Урал03.03.19Зенит
Зенит1 - 209.12.18Рубин

Новости партнеров

Леонид Федун - о победе над "Зенитом": хорошая тренировка!

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун прокомментировал победу со счётом 3:0 в матче товарищеского турнира "Фонбет Кубок Матч Премьер" с "Зенитом" из Санкт-Петербурга.

"Хорошая тренировка! Но победа над "Зенитом" всегда приятна. Хотя давайте будем честными: "Зенит" начал тренироваться на одну неделю позже нас, это сказывается. Виден ли футбол Кононова? Чемпионат покажет!", - цитирует Федуна "Чемпионат.сом".
Теги: Спартак Зенит Федун
Сегодня, 20:34
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19
(8)
#19  Magvai   (Сегодня, 21:26)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Тренеров как пока)))
Регистрация: 25.01.2019 [жалоба]
#18  Frankenstein   (Сегодня, 21:22)
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Победоносный Зенит
В следующий раз федун полетит на ваш еврокубковый матч, с кем вы там играете?

Пятиместный остряк,с рваным тухесом
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#17  vitaliy1977  Калининград (Сегодня, 21:16)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Победоносный Зенит
Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.

А сегодня увидел бомжетрах....... kissing
Регистрация: 13.03.2012 [жалоба]
#16  Халигали   (Сегодня, 21:01)
  • +1
  •  (11)

Цитата: ljubljana
чемпионы предсезонок

ну вы то xyeсосы по жизни.. взглотни.. на бочёк.. и спать..
Регистрация: 25.01.2019 [жалоба]
#15  сынок  CCCP (Сегодня, 20:59)
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
я пока воздержусь от восторженных отзывах...кононов ничего не показал в краснодаре и проигрывал практически всем соперникам принципиальным...да...рисунок виден...но...пока вау не увидел...
да и тот же Дзюба в игре сто процентов в падении тянулся бы
чтоб попробовать забить...а тут даже не полез...
хотя в отличии от зенита мы играли быстро...как будто и нет нагрузок...в отличие от зенита который вообще не бежал...

но все равно проигрывать принципиальным соперникам с таким счетом нельзя...
Регистрация: 18.07.2011 [жалоба]
#14  Халигали   (Сегодня, 20:59)
  • +2
  •  (8)

Цитата: Победоносный Зенит
В следующий раз федун полетит на ваш еврокубковый матч, с кем вы там играете?

ну что ты рождённый из жопы все мычишь..? лучше ответь.. куда ты чушка опущенная из подфинляндии полетишь в ближайшее время..?
Регистрация: 25.01.2019 [жалоба]
#13  sparwik53  Виктор (Сегодня, 20:53)
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ljubljana
чемпионы предсезонок

А вот и не угадал, обычно этим отличался Зенит.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#12  ljubljana  Over here (Сегодня, 20:52)
  • -4
  •  (10)
online

чемпионы предсезонок
Регистрация: 1.02.2016 [жалоба]
#11  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 20:49)
  • -6
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
В следующий раз федун полетит на ваш еврокубковый матч, с кем вы там играете?


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#10  IvankoDrago  Колыма (Сегодня, 20:49)
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
КАМАЗ
Цитата: Победоносный Зенит
тренировка.

ну это когда ты регулярно раздвигаешь булки, не привыкать ведь латентный?)))))
Регистрация: 22.01.2019 [жалоба]
#9  Халигали   (Сегодня, 20:43)
  • -1
  •  (11)

Цитата: Победоносный Зенит
Даже главный хрюн признаёт что это тренировка.

стукачОК.. хрюкни... и Я признаю что это тренировка... съебись уже подстилка модераторская...
Регистрация: 25.01.2019 [жалоба]
#8  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 20:42)
  • -2
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Победоносный Зенит
Даже главный хрюн признаёт что это тренировка.


дипломатия высших уровней, ёпт..
экивоки, расшаркивания.

Орать
ДА, БАКЛАНЫ, ГРЫЗИТЕ НАХ ! НЕ МОЖЕТЕ ГРЫЗТЬ- ТОГДА СОСИТЕ !
Федун будет у себя в номере.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#7  CSKA-180505  Североморск (Сегодня, 20:42)
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Так-то оно так,но Зеня два мяча сам себе привез,а это тревожно...
Регистрация: 24.10.2007 [жалоба]
#6  Shekel  страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 20:40)
  • +3
  •  (13)

Цитата: Пивовед
в зенит не ходят играть и спасать, в зенит идут зашибить деньгу.

тоже верно. Ярику скоро 30, Зина не самый плохой вариант заработать на пенсию. Не Китай конечно, но и язык учить не надо


--------------------
Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
#5  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 20:39)
  • +3
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Shekel
Такой Зенит даже Ракицкий не спасет


в зенит не ходят играть и спасать, в зенит идут зашибить деньгу.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#4  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 20:38)
  • -9
  •  (17)
Болеет за:
«Зенит»
Даже главный хрюн признаёт что это тренировка.


--------------------
Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#3  Frankenstein   (Сегодня, 20:37)
  • -2
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Всё правильно,раскатали дворовую команду
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#2  Shekel  страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 20:37)
  • +3
  •  (13)

Такой Зенит даже Ракицкий не спасет


--------------------
Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
#1  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 20:36)
  • 0
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
не скромничайте, Леонид Арнольдыч.
и Вас с бомжеё6ом.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
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