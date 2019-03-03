РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
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Спартак (Россия)

Спартак03.03.19Краснодар
Анжи0 - 308.12.18Спартак

Зенит (Россия)

Урал03.03.19Зенит
Зенит1 - 209.12.18Рубин

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Ханни рвёт и мечет, Мелкадзе исправился за прошлый матч. Оценки игры "Зенит" - "Спартак"

"Красно-белые" уничтожили Питер в рамках межсезонного турнира - и хватит уже говорить про товарищеский статус. О провале Заболотного, очередном привозе Краневиттера, а также голах Мелкадзе и Глушакова


Кержаков – 1, Лунев – 3

Кержаков грубо ошибся и привёз первый гол, отдав неудобную передачу Маркизио. В остальном обошёлся без грубых помарок, но одного такого перфоманса достаточно, чтобы вратарь остался с единицей. Плюс до этого он пропустил ещё от Мелкадзе.

Жирков - 2.5, Нету – 2, Маммана - 1.5, Смольников - 2.5

Нету и Маммана решили не мешать сопернику, когда «красно-белые» открывали счёт. Помимо этого, несколько раз центральные защитники «Зенита» допускали неточности. Особенно – Маммана, который чаще всего вообще не смотрит, куда выносит мяч. Жирков старался давать объём, но получалось непродуктивно. Вторую игру подряд был неплох Смольников.

Набиуллин – 2, Иванович – 2.5, Мевля – 2.5, Анюков – 2

В обороне ошибались меньше, а фланговые защитники наоборот, оказались хуже. Анюков вообще не давал движения, а Набиуллин разгонялся только вхолостую.

Маркизио – 2, Эрнани – 2.5, Мусаев – 2.5, Краневиттер – 1.5

Итальянец не помешал разыграть Ханни и Мелкадзе первый гол, да и вообще опорная зона питерцев проходилась достаточно просто. Эрнани старался и двигался, но остался только с локальными успехами – полбалла здесь за одно большое желание. Мусаев ничем особенным не запомнился, а Краневиттер единолично привёз третий пропущенный мяч.

Шатов – 2, Дриусси – 2, Кузяев – 3, Ригони – 2, Мак – 3.5

Внимания заслуживают лишь Кузяев и Мак. Россиянин, как и в первой для «Зенита» игре на турнире, был одним из лучших впереди, а Мак добавил движения на правом фланге. Его усилиями питерцы вполне могли отквитать хотя бы один мяч, но партнёры не особо поддерживали.

В игре против "Локо" вроде бы хвалили Ригони - в этот раз он потерялся на поле, а когда получил момент (создал его, кстати, Мак) просто запорол.

Дзюба - 2.5, Заболотный – 2

Артём хотя бы старался. Заболотный, конечно, гений и всё такое, но, говоря серьёзно, это просто жесть: после одной из подач форвард просто встал на месте и следил за тем, как Мак старается сбросить ему мяч. У Мака получилось, только вот на позиции Заболотного не оказалось.


Максименко – 3.5, Селихов – без оценки

Вратари «Спартака» не были нагружены в полной мере, так что и оценивать их особенно нечего. Стоит только отметить, что во всех рабочих эпизодах Максименко действовал максимально уверенно.

Мельгарехо - 2.5, Кутепов – 3, Джикия – 4, Рассказов – 3.5

Центральные защитники были надёжны, особенно Джикия – Георгий снимал всё без любых вопросов. Вряд ли стоит в чём-то упрекать Кутепова, просто в борьбе он не действовал так же блестяще.

Мельгарехо допустил несколько ошибок в обороне, в результате которых у «Зенита» появлялись возможности просочиться в штрафную, а Рассказов провёл убедительную, но довольно скучную игру.

Айртон – 2, Гапонов – без оценки, Миронов – без оценки, Маслов – без оценки

До сих пор непонятно, зачем купили этого левого защитника. Не показал просто ничего – в очередной раз. Молодёжь получила не так много игрового времени, ошибок не допустила, но и хвалить не за что – для юных футболистов вполне себе уровень.

Гулиев – 4, Глушаков – 4, Зобнин – 3, Умяров - 2.5

Капитан забил гол и закрепил тенденцию, обозначенную в прошлой игре: Денис становится лучше. Гулиев на сей раз выглядел более заряженным. Показал несколько хороших перехватов, боролся и сделал де-факто голевую на Глушакова.

Сменщики показали себя намного хуже. Зобнин много двигался, но обострять не получалось, всё больше сваливался на фланги или отыгрывал назад. Умяров хорош на данный момент только в размахиваниях руками.

Игнатов – 2.5, Ханни - 4.5, Мелкадзе – 4, Ломовицкий – 3, Ташаев – 2, Глушенков – без оценки.

Ханни большой молодец, причём уже вторую игру: сегодня у него роскошная голевая передача и довольно много обострений. Мелкадзе, которого мы поспешили линчевать по итогам встречи против «Ростова», замечательно ответил всем своим критикам – хорошо открывался, обыгрывался и открыл счёт.

Роша – 2, Зе Луиш - 2.5, Луис Адриано – 4

Педро – как обычно. Зе Луишу надо времени и физической нагрузки: пока ему явно не очень хорошо. Луис Адриано имел, по большому счету, один момент и реализовал его.

Григорий Каленов, Rusfootball.info

Фото: zaspartak.ru

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Теги: Спартак Ханни Кононов Зенит Семак Заболотный Мелкадзе
Сегодня, 21:36
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#3  vertel  латвия (Сегодня, 22:05)
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Болеет за:
«Зенит»
Тренер не умеет выстроить оборонительные порядки, как Мевля оказался впереди Краневиттера, оказавшимся в непривычных условиях последнего защитника, да ещё скидывает ему мяч назад в борьбу? Пока тренерский штаб не получит настоящего опорника, толку не будет, а Маркизио никак не опорник, которого с какого-то перепугу стараются из него слепить, другой бы тренер уже давно нашёл ему место на поле. Хотя, понятно, играют под нагрузками, Спартак начал на неделю раньше, но всё-таки...
Регистрация: 13.11.2009 [жалоба]
#2  Critique   (Сегодня, 22:01)
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online

Айртон- потенциал у парнишки есть. Нужно время адаптироваться.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#1  Nichers   (Сегодня, 21:56)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Радует оценки Умарову и Игнатову , автор видимо под спайсом писал
Регистрация: 16.01.2010 [жалоба]
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