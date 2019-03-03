Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
Спартак (Россия)
|Спартак
|03.03.19
|Краснодар
|Анжи
|0 - 308.12.18
|Спартак
Зенит (Россия)
|Урал
|03.03.19
|Зенит
|Зенит
|1 - 209.12.18
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Ханни рвёт и мечет, Мелкадзе исправился за прошлый матч. Оценки игры "Зенит" - "Спартак"
"Красно-белые" уничтожили Питер в рамках межсезонного турнира - и хватит уже говорить про товарищеский статус. О провале Заболотного, очередном привозе Краневиттера, а также голах Мелкадзе и Глушакова
Кержаков – 1, Лунев – 3
Кержаков грубо ошибся и привёз первый гол, отдав неудобную передачу Маркизио. В остальном обошёлся без грубых помарок, но одного такого перфоманса достаточно, чтобы вратарь остался с единицей. Плюс до этого он пропустил ещё от Мелкадзе.
Жирков - 2.5, Нету – 2, Маммана - 1.5, Смольников - 2.5
Нету и Маммана решили не мешать сопернику, когда «красно-белые» открывали счёт. Помимо этого, несколько раз центральные защитники «Зенита» допускали неточности. Особенно – Маммана, который чаще всего вообще не смотрит, куда выносит мяч. Жирков старался давать объём, но получалось непродуктивно. Вторую игру подряд был неплох Смольников.
Набиуллин – 2, Иванович – 2.5, Мевля – 2.5, Анюков – 2
В обороне ошибались меньше, а фланговые защитники наоборот, оказались хуже. Анюков вообще не давал движения, а Набиуллин разгонялся только вхолостую.
Маркизио – 2, Эрнани – 2.5, Мусаев – 2.5, Краневиттер – 1.5
Итальянец не помешал разыграть Ханни и Мелкадзе первый гол, да и вообще опорная зона питерцев проходилась достаточно просто. Эрнани старался и двигался, но остался только с локальными успехами – полбалла здесь за одно большое желание. Мусаев ничем особенным не запомнился, а Краневиттер единолично привёз третий пропущенный мяч.
Шатов – 2, Дриусси – 2, Кузяев – 3, Ригони – 2, Мак – 3.5
Внимания заслуживают лишь Кузяев и Мак. Россиянин, как и в первой для «Зенита» игре на турнире, был одним из лучших впереди, а Мак добавил движения на правом фланге. Его усилиями питерцы вполне могли отквитать хотя бы один мяч, но партнёры не особо поддерживали.
В игре против "Локо" вроде бы хвалили Ригони - в этот раз он потерялся на поле, а когда получил момент (создал его, кстати, Мак) просто запорол.
Дзюба - 2.5, Заболотный – 2
Артём хотя бы старался. Заболотный, конечно, гений и всё такое, но, говоря серьёзно, это просто жесть: после одной из подач форвард просто встал на месте и следил за тем, как Мак старается сбросить ему мяч. У Мака получилось, только вот на позиции Заболотного не оказалось.
Максименко – 3.5, Селихов – без оценки
Вратари «Спартака» не были нагружены в полной мере, так что и оценивать их особенно нечего. Стоит только отметить, что во всех рабочих эпизодах Максименко действовал максимально уверенно.
Мельгарехо - 2.5, Кутепов – 3, Джикия – 4, Рассказов – 3.5
Центральные защитники были надёжны, особенно Джикия – Георгий снимал всё без любых вопросов. Вряд ли стоит в чём-то упрекать Кутепова, просто в борьбе он не действовал так же блестяще.
Мельгарехо допустил несколько ошибок в обороне, в результате которых у «Зенита» появлялись возможности просочиться в штрафную, а Рассказов провёл убедительную, но довольно скучную игру.
Айртон – 2, Гапонов – без оценки, Миронов – без оценки, Маслов – без оценки
До сих пор непонятно, зачем купили этого левого защитника. Не показал просто ничего – в очередной раз. Молодёжь получила не так много игрового времени, ошибок не допустила, но и хвалить не за что – для юных футболистов вполне себе уровень.
Гулиев – 4, Глушаков – 4, Зобнин – 3, Умяров - 2.5
Капитан забил гол и закрепил тенденцию, обозначенную в прошлой игре: Денис становится лучше. Гулиев на сей раз выглядел более заряженным. Показал несколько хороших перехватов, боролся и сделал де-факто голевую на Глушакова.
Сменщики показали себя намного хуже. Зобнин много двигался, но обострять не получалось, всё больше сваливался на фланги или отыгрывал назад. Умяров хорош на данный момент только в размахиваниях руками.
Игнатов – 2.5, Ханни - 4.5, Мелкадзе – 4, Ломовицкий – 3, Ташаев – 2, Глушенков – без оценки.
Ханни большой молодец, причём уже вторую игру: сегодня у него роскошная голевая передача и довольно много обострений. Мелкадзе, которого мы поспешили линчевать по итогам встречи против «Ростова», замечательно ответил всем своим критикам – хорошо открывался, обыгрывался и открыл счёт.
Роша – 2, Зе Луиш - 2.5, Луис Адриано – 4
Педро – как обычно. Зе Луишу надо времени и физической нагрузки: пока ему явно не очень хорошо. Луис Адриано имел, по большому счету, один момент и реализовал его.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: zaspartak.ru
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Стартовый состав сине-бело-голубых на матч #ЗенитСпартак pic.twitter.com/hwGJPMkncI— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) January 25, 2019
Кержаков – 1, Лунев – 3
Кержаков грубо ошибся и привёз первый гол, отдав неудобную передачу Маркизио. В остальном обошёлся без грубых помарок, но одного такого перфоманса достаточно, чтобы вратарь остался с единицей. Плюс до этого он пропустил ещё от Мелкадзе.
Жирков - 2.5, Нету – 2, Маммана - 1.5, Смольников - 2.5
Нету и Маммана решили не мешать сопернику, когда «красно-белые» открывали счёт. Помимо этого, несколько раз центральные защитники «Зенита» допускали неточности. Особенно – Маммана, который чаще всего вообще не смотрит, куда выносит мяч. Жирков старался давать объём, но получалось непродуктивно. Вторую игру подряд был неплох Смольников.
Набиуллин – 2, Иванович – 2.5, Мевля – 2.5, Анюков – 2
В обороне ошибались меньше, а фланговые защитники наоборот, оказались хуже. Анюков вообще не давал движения, а Набиуллин разгонялся только вхолостую.
Маркизио – 2, Эрнани – 2.5, Мусаев – 2.5, Краневиттер – 1.5
Итальянец не помешал разыграть Ханни и Мелкадзе первый гол, да и вообще опорная зона питерцев проходилась достаточно просто. Эрнани старался и двигался, но остался только с локальными успехами – полбалла здесь за одно большое желание. Мусаев ничем особенным не запомнился, а Краневиттер единолично привёз третий пропущенный мяч.
Шатов – 2, Дриусси – 2, Кузяев – 3, Ригони – 2, Мак – 3.5
Внимания заслуживают лишь Кузяев и Мак. Россиянин, как и в первой для «Зенита» игре на турнире, был одним из лучших впереди, а Мак добавил движения на правом фланге. Его усилиями питерцы вполне могли отквитать хотя бы один мяч, но партнёры не особо поддерживали.
В игре против "Локо" вроде бы хвалили Ригони - в этот раз он потерялся на поле, а когда получил момент (создал его, кстати, Мак) просто запорол.
Дзюба - 2.5, Заболотный – 2
Артём хотя бы старался. Заболотный, конечно, гений и всё такое, но, говоря серьёзно, это просто жесть: после одной из подач форвард просто встал на месте и следил за тем, как Мак старается сбросить ему мяч. У Мака получилось, только вот на позиции Заболотного не оказалось.
? Тренерский штаб #Спартак’а назвал состав команды на матч с @zenit_spb— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) January 25, 2019
?
? 18:30 (мск)
? @MatchTV, @matchpremier #КрасноБелыеСборы?? #Spartak #ЗенитСпартак pic.twitter.com/vUV4wovz9t
Максименко – 3.5, Селихов – без оценки
Вратари «Спартака» не были нагружены в полной мере, так что и оценивать их особенно нечего. Стоит только отметить, что во всех рабочих эпизодах Максименко действовал максимально уверенно.
Мельгарехо - 2.5, Кутепов – 3, Джикия – 4, Рассказов – 3.5
Центральные защитники были надёжны, особенно Джикия – Георгий снимал всё без любых вопросов. Вряд ли стоит в чём-то упрекать Кутепова, просто в борьбе он не действовал так же блестяще.
Мельгарехо допустил несколько ошибок в обороне, в результате которых у «Зенита» появлялись возможности просочиться в штрафную, а Рассказов провёл убедительную, но довольно скучную игру.
Айртон – 2, Гапонов – без оценки, Миронов – без оценки, Маслов – без оценки
До сих пор непонятно, зачем купили этого левого защитника. Не показал просто ничего – в очередной раз. Молодёжь получила не так много игрового времени, ошибок не допустила, но и хвалить не за что – для юных футболистов вполне себе уровень.
Гулиев – 4, Глушаков – 4, Зобнин – 3, Умяров - 2.5
Капитан забил гол и закрепил тенденцию, обозначенную в прошлой игре: Денис становится лучше. Гулиев на сей раз выглядел более заряженным. Показал несколько хороших перехватов, боролся и сделал де-факто голевую на Глушакова.
Сменщики показали себя намного хуже. Зобнин много двигался, но обострять не получалось, всё больше сваливался на фланги или отыгрывал назад. Умяров хорош на данный момент только в размахиваниях руками.
Игнатов – 2.5, Ханни - 4.5, Мелкадзе – 4, Ломовицкий – 3, Ташаев – 2, Глушенков – без оценки.
Ханни большой молодец, причём уже вторую игру: сегодня у него роскошная голевая передача и довольно много обострений. Мелкадзе, которого мы поспешили линчевать по итогам встречи против «Ростова», замечательно ответил всем своим критикам – хорошо открывался, обыгрывался и открыл счёт.
Роша – 2, Зе Луиш - 2.5, Луис Адриано – 4
Педро – как обычно. Зе Луишу надо времени и физической нагрузки: пока ему явно не очень хорошо. Луис Адриано имел, по большому счету, один момент и реализовал его.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: zaspartak.ru
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