Спартак (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Спартак03.03.19Краснодар
Динамо10.03.19Спартак
Сыгранные
Анжи0 - 308.12.18Спартак
Спартак2 - 102.12.18Локомотив

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Георгий Мелкадзе: Федун после игры поздравил нас с победой

Нападающий "Спартака" Георгий Мелкадзе прокомментировал победу своей команды в матче 2-го тура турнира "Фонбет Кубок Матч Премьер" с "Зенитом" (3:0).

"Команда поддержала меня перед игрой, каждый подошёл перед игрой, сказали, что всё получится, что сейчас забью. И забил.

Разгром 3:0? Никогда ничего не ожидаю от игры, стараюсь просто делать. Что касается "Зенита", то мы не смотрим на соперника, отталкиваемся от себя. Казалось, что команды из разных лиг? Не знаю, может, вам и могло так показаться.

Что касается ситуации вокруг Глушакова, не знаю, действует ли это на него, лучше спросить это у него. Наверное, он старается не обращать на это внимание, сосредотачивается на футболе. Федун после игры поздравил нас с победой", - цитирует Мелкадзе "Чемпионат.сом".
Теги: Мелкадзе Федун Спартак
Вчера, 23:52
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