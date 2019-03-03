Игроки "Спартака" поздравили Глушакова и Ломовицкого с днем рождения

"Спартак" поздравил полузащитников команды Дениса Глушакова и Александра Ломовицкого с днём рождения.Сегодня, 27 января, Глушакову исполняется 32 года, а Ломовицкому — 21 год.На утренней тренировке в Катаре футболисты и тренерский штаб московской команды организовали именинникам живой коридор.