Спартак (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Спартак03.03.19Краснодар
Динамо10.03.19Спартак
Сыгранные
Анжи0 - 308.12.18Спартак
Спартак2 - 102.12.18Локомотив

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Игроки "Спартака" поздравили Глушакова и Ломовицкого с днем рождения

"Спартак" поздравил полузащитников команды Дениса Глушакова и Александра Ломовицкого с днём рождения.

Сегодня, 27 января, Глушакову исполняется 32 года, а Ломовицкому — 21 год.

На утренней тренировке в Катаре футболисты и тренерский штаб московской команды организовали именинникам живой коридор.

"Чемпионат.сом"
Теги: Спартак Глушаков Ломовицкий
Сегодня, 12:46
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6
(1)
#6  spartak1975   (Сегодня, 13:37)
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: Egg
Цитата: spartak1975
Цитата: Egg
spartak1975,
Цитата: spartak1975
Egg,
Обойдется без поздравления от яйца. Ты,кстати правое или левое?

]Я так понял ты в них разбираешься видно опыт есть

Ну свои,конечно,есть. А у тебя нет получается, но мечтаешь судя по нику. Бывает. Но Глушаков не виноват что ты, яйцо, больной кастрат

Да тебя судя по нику пора хоронить дебил старый

И это все на что ты способен? Да ты не расстраивайся, ты не один такой. В сратрии такие же тупые как и ты. Войдешь как литой. Правда не знаю принимают ли они кастратов. Но идиотов точно берут, так что в любом случае попробуй
Регистрация: 17.11.2009 [жалоба]
#5  Egg  mars (Сегодня, 13:33)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: spartak1975
Цитата: Egg
spartak1975,
Цитата: spartak1975
Egg,
Обойдется без поздравления от яйца. Ты,кстати правое или левое?

]Я так понял ты в них разбираешься видно опыт есть

Ну свои,конечно,есть. А у тебя нет получается, но мечтаешь судя по нику. Бывает. Но Глушаков не виноват что ты, яйцо, больной кастрат

Да тебя судя по нику пора хоронить дебил старый
Регистрация: 27.01.2019 [жалоба]
#4  spartak1975   (Сегодня, 13:28)
  • -3
  •  (3)
online

Цитата: Egg
spartak1975,
Цитата: spartak1975
Egg,
Обойдется без поздравления от яйца. Ты,кстати правое или левое?

]Я так понял ты в них разбираешься видно опыт есть

Ну свои,конечно,есть. А у тебя нет получается, но мечтаешь судя по нику. Бывает. Но Глушаков не виноват что ты, яйцо, больной кастрат
Регистрация: 17.11.2009 [жалоба]
#3  Egg  mars (Сегодня, 13:25)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
spartak1975,
Цитата: spartak1975
Egg,
Обойдется без поздравления от яйца. Ты,кстати правое или левое?

Я так понял ты в них разбираешься видно опыт есть
Регистрация: 27.01.2019 [жалоба]
#2  spartak1975   (Сегодня, 13:18)
  • -3
  •  (5)
online

Egg,
Обойдется без поздравления от яйца. Ты,кстати правое или левое?
Регистрация: 17.11.2009 [жалоба]
#1  Egg  mars (Сегодня, 13:04)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Лома поздравляю,иуду нет.
Регистрация: 27.01.2019 [жалоба]
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