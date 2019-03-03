Спартак (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
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Спартак03.03.19Краснодар
Динамо10.03.19Спартак
Сыгранные
Анжи0 - 308.12.18Спартак
Спартак2 - 102.12.18Локомотив

Новости партнеров

Китайский клуб за 15 млн евро может купить у "Спартака" Фернандо

Полузащитник "Спартака" Фернандо может продолжить карьеру в Китае, сообщает portalodia.com.

Отмечается, что футболистом интересовались в Китае еще в прошлое трансферное окно, однако тогда до конкретики дело не дошло. Сумма трансфера может составить 15 миллионов евро.

В текущем сезоне бразилец провел 20 матчей за "Спартак", забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи.
Теги: Фернандо Спартак
Сегодня, 18:27
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(5)
#7  anonymous   (Сегодня, 19:50)
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online

Цитата: SergioV
Продать можно спокойно за 25-35 млн. Но это ж Федун, поэтому 15.

за 69, Реал вроде предлагал, но Спам отказал
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#6  SergioV  Белгород (Сегодня, 19:43)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Продать можно спокойно за 25-35 млн. Но это ж Федун, поэтому 15.


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О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
#5  .дон Федун   (Сегодня, 19:33)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sergey Nasirov_2
Кто на что забил?

новость 12:17


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Без Федуна Спартак пыль придорожная
Регистрация: 16.01.2019 [жалоба]
#4  Kolpino2  Санкт-Петербург (Сегодня, 19:26)
  • -3
  •  (3)

Ха-ха-ха. Из клуба из второй сотни, пэпнсионэра? Это еще смешнее, чем Паредас за 50. Не, может и перейдет, но о еврокубках можно и забыть (Спам, впрочем, и не мечтает), да и и исква по РФПЛ идет. Тему Китая, кажись закрыли уже.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
#3  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 18:51)
  • -1
  •  (5)

.дон Федун,
Кто на что забил? Что за .Ред в ваших головах !?
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
#2  .дон Федун   (Сегодня, 18:49)
  • -9
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Поэтому он и Адриано кер забили на сегодняшнюю тренировку, продавать их надо, пока есть спрос.


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Без Федуна Спартак пыль придорожная
Регистрация: 16.01.2019 [жалоба]
#1  Spartacus1971   (Сегодня, 18:47)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Ахах,15?
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
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