Китайский клуб за 15 млн евро может купить у "Спартака" Фернандо

Полузащитник "Спартака" Фернандо может продолжить карьеру в Китае, сообщает portalodia.com.Отмечается, что футболистом интересовались в Китае еще в прошлое трансферное окно, однако тогда до конкретики дело не дошло. Сумма трансфера может составить 15 миллионов евро.В текущем сезоне бразилец провел 20 матчей за "Спартак", забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи.