Спартак (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
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Предстоящие
Спартак03.03.19Краснодар
Динамо10.03.19Спартак
Сыгранные
Анжи0 - 308.12.18Спартак
Спартак2 - 102.12.18Локомотив

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Адвокат: мы сражаемся, чтобы Глушаков не вывел оставшееся имущество

Адвокат Дарьи Глушаковой Сергей Жорин рассказал, на какой стадии находится судебная тяжба с полузащитником "Спартака" Денисом Глушаковым по разделу имущества и взысканию алиментов.

"Суд встал на нашу сторону и вынес соответствующее определение по алиментам в адрес Глушакова. Оно было передано в ФК "Спартак". Алименты платит не сам Глушаков. "Спартак" добросовестно вычитает эти деньги из его зарплаты и переводит. В отличие от "Локомотива". "Локо" очень избирательно исполняет судебные решения, и Тарасов сам недавно признал, что долги по алиментам были по вине "Локомотива". Что касается Глушакова, тут все четко, хотя сам Денис сопротивлялся и говорит, что хватит и 20 тысяч рублей в месяц.

Сейчас у нас сражение за то, чтобы Глушаков не вывел оставшееся имущество. В данной ситуации с домом и выводом денег со счета мы столкнулись с необъяснимой реакцией суда. Мы прямо указываем на то, что имущество может быть отчуждено — прикладываем объявления на сайте. Просим сделать соответствующие запросы, наложить арест, но суд реагирует не так, как указывает закон. При этом наши жалобы в рамках ГПК РФ поступают судье Самороковской, но она их не отправляет в Мосгорсуд, а отвечает сопроводительными письмами, что на обжалование отправлять не будет. С резонансными делами такое случается редко, поэтому для меня это немного удивительно. Но мы сдаваться не планируем и достигнем того, чтобы все было по закону. Есть вышестоящие инстанции. Мы обратились на прямую к председателю Мосгорсуда по этому вопросу. 30 января у нас как раз очередное заседание", - цитирует Жорина Sport24.
Теги: Глушаков Спартак
Сегодня, 18:02
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#1  QoshaK  Екатеринбург (Сегодня, 18:11)
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Да ей уже одних элементов на всю жизнь...
Регистрация: 27.09.2015 [жалоба]
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