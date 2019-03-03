Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Спартак (Россия)
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|...
|16
|Енисей
|17
|10
|Предстоящие
|Спартак
|03.03.19
|Краснодар
|Динамо
|10.03.19
|Спартак
|Сыгранные
|Анжи
|0 - 308.12.18
|Спартак
|Спартак
|2 - 102.12.18
|Локомотив
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Адвокат: мы сражаемся, чтобы Глушаков не вывел оставшееся имущество
Адвокат Дарьи Глушаковой Сергей Жорин рассказал, на какой стадии находится судебная тяжба с полузащитником "Спартака" Денисом Глушаковым по разделу имущества и взысканию алиментов.
"Суд встал на нашу сторону и вынес соответствующее определение по алиментам в адрес Глушакова. Оно было передано в ФК "Спартак". Алименты платит не сам Глушаков. "Спартак" добросовестно вычитает эти деньги из его зарплаты и переводит. В отличие от "Локомотива". "Локо" очень избирательно исполняет судебные решения, и Тарасов сам недавно признал, что долги по алиментам были по вине "Локомотива". Что касается Глушакова, тут все четко, хотя сам Денис сопротивлялся и говорит, что хватит и 20 тысяч рублей в месяц.
Сейчас у нас сражение за то, чтобы Глушаков не вывел оставшееся имущество. В данной ситуации с домом и выводом денег со счета мы столкнулись с необъяснимой реакцией суда. Мы прямо указываем на то, что имущество может быть отчуждено — прикладываем объявления на сайте. Просим сделать соответствующие запросы, наложить арест, но суд реагирует не так, как указывает закон. При этом наши жалобы в рамках ГПК РФ поступают судье Самороковской, но она их не отправляет в Мосгорсуд, а отвечает сопроводительными письмами, что на обжалование отправлять не будет. С резонансными делами такое случается редко, поэтому для меня это немного удивительно. Но мы сдаваться не планируем и достигнем того, чтобы все было по закону. Есть вышестоящие инстанции. Мы обратились на прямую к председателю Мосгорсуда по этому вопросу. 30 января у нас как раз очередное заседание", - цитирует Жорина Sport24.
"Суд встал на нашу сторону и вынес соответствующее определение по алиментам в адрес Глушакова. Оно было передано в ФК "Спартак". Алименты платит не сам Глушаков. "Спартак" добросовестно вычитает эти деньги из его зарплаты и переводит. В отличие от "Локомотива". "Локо" очень избирательно исполняет судебные решения, и Тарасов сам недавно признал, что долги по алиментам были по вине "Локомотива". Что касается Глушакова, тут все четко, хотя сам Денис сопротивлялся и говорит, что хватит и 20 тысяч рублей в месяц.
Сейчас у нас сражение за то, чтобы Глушаков не вывел оставшееся имущество. В данной ситуации с домом и выводом денег со счета мы столкнулись с необъяснимой реакцией суда. Мы прямо указываем на то, что имущество может быть отчуждено — прикладываем объявления на сайте. Просим сделать соответствующие запросы, наложить арест, но суд реагирует не так, как указывает закон. При этом наши жалобы в рамках ГПК РФ поступают судье Самороковской, но она их не отправляет в Мосгорсуд, а отвечает сопроводительными письмами, что на обжалование отправлять не будет. С резонансными делами такое случается редко, поэтому для меня это немного удивительно. Но мы сдаваться не планируем и достигнем того, чтобы все было по закону. Есть вышестоящие инстанции. Мы обратились на прямую к председателю Мосгорсуда по этому вопросу. 30 января у нас как раз очередное заседание", - цитирует Жорина Sport24.
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