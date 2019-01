Коноплянка и Зинченко поддержали Ракицкого после перехода в "Зенит"

View this post on Instagram

17 лет своей жизни я посвятил ФК Шахтер. Начиная с интерната, в который я пришёл в 12 лет и до основного состава. Я горжусь этим и благодарю Шахтер за то, что дал возможность реализовать мою самую большую мечту! Спасибо большое болельщикам, которые были со мной на протяжении всех этих лет и которые со мной сейчас. Благодарю за то, что вы были и остаётесь настоящими болельщиками футбола. Благодарю мою семью за истинную поддержку и любовь! Моя безмерная благодарность П.В. Дулиновому, Ю.А. Беличенко, И.И. Леонову, В.И. Яремченко, Мирче Луческу за веру и доверие. Президент Ринат Леонидович Ахметов, таких президентов как Вы больше нет. Спасибо Вам за все!