Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Зенит (Россия)
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|...
|16
|Енисей
|17
|10
|Предстоящие
|Урал
|03.03.19
|Зенит
|Зенит
|10.03.19
|Уфа
|Сыгранные
|Зенит
|1 - 209.12.18
|Рубин
|Арсенал
Тула
|4 - 203.12.18
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Коноплянка и Зинченко поддержали Ракицкого после перехода в "Зенит"
Вингер "Шальке" Евгений Коноплянка и полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко поддержали партнера по сборной Украины Ярослава Ракицкого, перешедшего из "Шахтера" в "Зенит".
Ракицкий после подписания контракта с "Зенитом" опубликовал в инстаграме пост, в котором попрощался с "Шахтером".
"17 лет своей жизни я посвятил ФК "Шахтёр" . Начиная с интерната, в который я пришел в 12 лет, и до основного состава. Я горжусь этим и благодарю "Шахтер" за то, что дал возможность реализовать мою самую большую мечту!
Спасибо большое болельщикам, которые были со мной на протяжении всех этих лет и которые со мной сейчас. Благодарю за то, что вы были и остаетесь настоящими болельщиками футбола.
Благодарю мою семью за истинную поддержку и любовь! Моя безмерная благодарность П. В. Дулиновому, Ю. А. Беличенко, И. И. Леонову, В. И. Яремченко, Мирче Луческу за веру и доверие. Президент Ринат Леонидович Ахметов, таких президентов, как вы, больше нет. Спасибо вам за все!" - написал Ракицкий.
Ракицкий после подписания контракта с "Зенитом" опубликовал в инстаграме пост, в котором попрощался с "Шахтером".
"17 лет своей жизни я посвятил ФК "Шахтёр" . Начиная с интерната, в который я пришел в 12 лет, и до основного состава. Я горжусь этим и благодарю "Шахтер" за то, что дал возможность реализовать мою самую большую мечту!
Спасибо большое болельщикам, которые были со мной на протяжении всех этих лет и которые со мной сейчас. Благодарю за то, что вы были и остаетесь настоящими болельщиками футбола.
Благодарю мою семью за истинную поддержку и любовь! Моя безмерная благодарность П. В. Дулиновому, Ю. А. Беличенко, И. И. Леонову, В. И. Яремченко, Мирче Луческу за веру и доверие. Президент Ринат Леонидович Ахметов, таких президентов, как вы, больше нет. Спасибо вам за все!" - написал Ракицкий.
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17 лет своей жизни я посвятил ФК Шахтер. Начиная с интерната, в который я пришёл в 12 лет и до основного состава. Я горжусь этим и благодарю Шахтер за то, что дал возможность реализовать мою самую большую мечту! Спасибо большое болельщикам, которые были со мной на протяжении всех этих лет и которые со мной сейчас. Благодарю за то, что вы были и остаётесь настоящими болельщиками футбола. Благодарю мою семью за истинную поддержку и любовь! Моя безмерная благодарность П.В. Дулиновому, Ю.А. Беличенко, И.И. Леонову, В.И. Яремченко, Мирче Луческу за веру и доверие. Президент Ринат Леонидович Ахметов, таких президентов как Вы больше нет. Спасибо Вам за все!
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