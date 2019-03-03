Зенит (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Урал03.03.19Зенит
Зенит10.03.19Уфа
Сыгранные
Зенит1 - 209.12.18Рубин
Арсенал
Тула		4 - 203.12.18Зенит

Новости партнеров

Коноплянка и Зинченко поддержали Ракицкого после перехода в "Зенит"

Вингер "Шальке" Евгений Коноплянка и полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко поддержали партнера по сборной Украины Ярослава Ракицкого, перешедшего из "Шахтера" в "Зенит".

Ракицкий после подписания контракта с "Зенитом" опубликовал в инстаграме пост, в котором попрощался с "Шахтером".

"17 лет своей жизни я посвятил ФК "Шахтёр" . Начиная с интерната, в который я пришел в 12 лет, и до основного состава. Я горжусь этим и благодарю "Шахтер" за то, что дал возможность реализовать мою самую большую мечту!

Спасибо большое болельщикам, которые были со мной на протяжении всех этих лет и которые со мной сейчас. Благодарю за то, что вы были и остаетесь настоящими болельщиками футбола.

Благодарю мою семью за истинную поддержку и любовь! Моя безмерная благодарность П. В. Дулиновому, Ю. А. Беличенко, И. И. Леонову, В. И. Яремченко, Мирче Луческу за веру и доверие. Президент Ринат Леонидович Ахметов, таких президентов, как вы, больше нет. Спасибо вам за все!" - написал Ракицкий.

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17 лет своей жизни я посвятил ФК Шахтер. Начиная с интерната, в который я пришёл в 12 лет и до основного состава. Я горжусь этим и благодарю Шахтер за то, что дал возможность реализовать мою самую большую мечту! Спасибо большое болельщикам, которые были со мной на протяжении всех этих лет и которые со мной сейчас. Благодарю за то, что вы были и остаётесь настоящими болельщиками футбола. Благодарю мою семью за истинную поддержку и любовь! Моя безмерная благодарность П.В. Дулиновому, Ю.А. Беличенко, И.И. Леонову, В.И. Яремченко, Мирче Луческу за веру и доверие. Президент Ринат Леонидович Ахметов, таких президентов как Вы больше нет. Спасибо Вам за все!

A post shared by Yaroslav_Rakitskyy_official (@rakitskyy_official) on

Теги: Коноплянка Зинченко Ракицкий Зенит
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