Коноплянка и Зинченко поддержали Ракицкого после перехода в "Зенит"

Вингер "Шальке" Евгений Коноплянка и полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко поддержали партнера по сборной Украины Ярослава Ракицкого, перешедшего из "Шахтера" в "Зенит".Ракицкий после подписания контракта с "Зенитом" опубликовал в инстаграме пост, в котором попрощался с "Шахтером"."17 лет своей жизни я посвятил ФК "Шахтёр" . Начиная с интерната, в который я пришел в 12 лет, и до основного состава. Я горжусь этим и благодарю "Шахтер" за то, что дал возможность реализовать мою самую большую мечту!Спасибо большое болельщикам, которые были со мной на протяжении всех этих лет и которые со мной сейчас. Благодарю за то, что вы были и остаетесь настоящими болельщиками футбола.Благодарю мою семью за истинную поддержку и любовь! Моя безмерная благодарность П. В. Дулиновому, Ю. А. Беличенко, И. И. Леонову, В. И. Яремченко, Мирче Луческу за веру и доверие. Президент Ринат Леонидович Ахметов, таких президентов, как вы, больше нет. Спасибо вам за все!" - написал Ракицкий.